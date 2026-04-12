Ex viola, il Montreal esonera Donadel: solamente tre punti in sette partite

Luca Saputo, Direttore Generale per il Reclutamento e la Metodologia Sportiva del CF Montréal, ha annunciato che Marco Donadel è stato sollevato dall'incarico di allenatore con effetto immediato. Philippe Eullaffroy assumerà la guida della squadra ad interim fino alla nomina di un allenatore permanente. Anche gli allenatori in seconda Jacopo Falanga e Lorenzo Pinzauti non fanno più parte del club.