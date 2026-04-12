Il Montréal ha esonerato Marco Donadel dopo un avvio di stagione molto negativo: appena tre punti nelle prime sette partite, con una sola vittoria raccolta fuori casa. Una decisione inevitabile per provare a dare una scossa immediata alla squadra.
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Ex viola, il Montreal esonera Donadel: solamente tre punti in sette partite
Per Donadel, ex centrocampista della Fiorentina tra il 2005 e il 2011, si chiude così un’esperienza complicata. La guida tecnica passa ora a Philippe Eullaffroy, nominato allenatore ad interim in attesa di una scelta definitiva.
Luca Saputo, Direttore Generale per il Reclutamento e la Metodologia Sportiva del CF Montréal, ha annunciato che Marco Donadel è stato sollevato dall'incarico di allenatore con effetto immediato. Philippe Eullaffroy assumerà la guida della squadra ad interim fino alla nomina di un allenatore permanente. Anche gli allenatori in seconda Jacopo Falanga e Lorenzo Pinzauti non fanno più parte del club.
Una sola partita in casa fino a questo momento, l'ultima e fatale per il tecnico, ma il ruolino di marcia è stato deludente sin dall'inizio: subito un 5-0 da San Diego alla prima giornata, quindi 3-0 da Chicago. L'unica vittoria, un 3-0 ai NY Red Bulls, è stata seguita da altri quattro ko: 2-1 proprio contro Orlando, 4-3 contro Cincinnati, 3-0 contro New England Revolution, 2-1 contro Philadelphia.
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