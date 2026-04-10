L'ex giocatore viola, Michele Serena, ha commentato la situazione della Fiorentina in campionato con la lotta salvezza:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Serena: “Fiorentina in A non fuori dai guai. Vanoli? Si sta giocando la conferma”
altre news
Serena: “Fiorentina in A non fuori dai guai. Vanoli? Si sta giocando la conferma”
Michele Serena sul momento della Fiorentina in campionato
In Serie A non è ancora fuori dai guai. Come ha detto Paratici: non è una situazione che si risolve in 15 giorni, è un lungo cammino. Certo, 2/3 risultati hanno dato continuità togliendo i viola dalla zona caldissima, ma l'intoppo è dietro l'angolo. Ad inizio anno consideravo la Fiorentina un'ottima squadra e lo penso ancora. Ci possono stare queste stagioni, il calcio è così.
Ha poi continuato su Tmw con un'analisi sul lavoro di Paolo Vanoli:
Io ripartirei da lui il prossimo anno. Non era facile subentrare in una situazione così critica. Si sta giocando la riconferma, il primo obiettivo è quello di salvarsi. Io lo stimo, ci ho giocato assieme ed ha allenato qui a Venezia e penso che sia un gran bell'allenatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA