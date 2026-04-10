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Serena: “Fiorentina in A non fuori dai guai. Vanoli? Si sta giocando la conferma”

Vanoli
Michele Serena sul momento della Fiorentina in campionato
Redazione VN

L'ex giocatore viola, Michele Serena, ha commentato la situazione della Fiorentina in campionato con la lotta salvezza:

In Serie A non è ancora fuori dai guai. Come ha detto Paratici: non è una situazione che si risolve in 15 giorni, è un lungo cammino. Certo, 2/3 risultati hanno dato continuità togliendo i viola dalla zona caldissima, ma l'intoppo è dietro l'angolo. Ad inizio anno consideravo la Fiorentina un'ottima squadra e lo penso ancora. Ci possono stare queste stagioni, il calcio è così.

Ha poi continuato su Tmw con un'analisi sul lavoro di Paolo Vanoli:

Io ripartirei da lui il prossimo anno. Non era facile subentrare in una situazione così critica. Si sta giocando la riconferma, il primo obiettivo è quello di salvarsi. Io lo stimo, ci ho giocato assieme ed ha allenato qui a Venezia e penso che sia un gran bell'allenatore.

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