Sembrava essere giunta al capolinea, l'esperienza di Dusan Vlahovic alla Juventus. Il contratto del serbo scadrà tra pochi mesi e gli infortuni stanno tenendo lontano dal campo l'ex Fiorentina. Eppure cresce l'ottimismo per il suo rinnovo di contratto, come scrive il Corriere dello Sport.
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Vlahovic non abbassa le pretese, ma il rinnovo si farà lo stesso
Dusan Vlahovic non vuole ridurre le sue pretese economiche, ma il rinnovo con la Juventus si farà
Le richieste di Vlahovic continuano a non calare. Per adesso la proposta più plausibile sembra quella di un biennale a 7 milioni netti a stagione, più vari bonus. La Juventus in estate potrebbe cedere David e Openda, con Vlahovic che rappresenterebbe la continuità tecnica. Il serbo non abbasserà le pretese economiche, ma le parti potrebbero trovare un punto di incontro.
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