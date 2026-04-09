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FOTO – A Selhurst Park un tifoso speciale sugli spalti: si rivede Bove

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Edoardo Bove, oggi giocatore del Watford, è andato a seguire la sua ex squadra al Selhurst Park per la gara di Conference League
Redazione VN

Per la gara di andata dei quarti di finale di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina, presente sugli spalti del Selhurst Park Stadium l'ex centrocampista viola, Edoardo Bove, oggi al Watford, per dare sostegno ai suoi ex compagni. Bove che finalmente, grazie alla destinazione inglese, è riuscito a tornare in campo dopo tanto tempo e di recente ha anche segnato il suo primo gol di questa sua nuova esperienza.

La foto

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Bove su instagram al Selhurst Park

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