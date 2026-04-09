FOTO – A Selhurst Park un tifoso speciale sugli spalti: si rivede Bove

Per la gara di andata dei quarti di finale di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina, presente sugli spalti del Selhurst Park Stadium l'ex centrocampista viola, Edoardo Bove, oggi al Watford, per dare sostegno ai suoi ex compagni. Bove che finalmente, grazie alla destinazione inglese, è riuscito a tornare in campo dopo tanto tempo e di recente ha anche segnato il suo primo gol di questa sua nuova esperienza.