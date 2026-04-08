In vista della del quarto di andata in Europa League tra Bologna ed Aston Villa, l'allenatore dei Villans Unai Emery in conferenza stampa parla anche di Vincenzo Italiano:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Emery: “Italiano? Lo seguo dai tempi in viola, ha fatto quattro finali in tre anni”
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Emery: “Italiano? Lo seguo dai tempi in viola, ha fatto quattro finali in tre anni”
Le parole del tecnico dell'Aston Villa
Se lo conosco? Certo. A parte che abbiamo già affrontato il suo Bologna e comunque lo stimo molto. Non si fanno quattro finali in tre anni, riportando un club a vincere un trofeo dopo tanti anni. Ha fatto due finali europee con la Fiorentina, squadra con cui ha fatto molto bene, poi in rossoblù ha continuato l'ottimo lavoro di Thiago Motta. Ho detto ai miei di stare attenti, perché loro hanno eliminato la Roma ed Italiano è molto bravo a preparare le gare da dentro o fuori.
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