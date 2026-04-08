Clamoroso Betis, Deossa sospeso per una relazione con la figlia di Joaquin

In casa Betis Siviglia continua a tenere banco il caso legato a Nelson Deossa, finito sotto i riflettori non tanto per le prestazioni in campo quanto per vicende extracalcistiche. Il centrocampista, infatti, non è stato impiegato nelle ultime partite, alimentando interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori. Quella che inizialmente sembrava una semplice scelta tecnica viene ora riletta alla luce di possibili dinamiche interne più complesse.

Tra le indiscrezioni più insistenti e come si può leggere su derbyderbyderby.it, circola quella di una presunta relazione sentimentale tra Deossa e la figlia dell'ex viola Joaquin, figura simbolo del club andaluso e all'interno della società. Una voce che, rimbalzata rapidamente sui media spagnoli, avrebbe contribuito a creare imbarazzo e tensioni nello spogliatoio. Nel frattempo, la società mantiene il massimo riserbo, evitando dichiarazioni ufficiali e lasciando aperti tutti gli scenari su un caso destinato a far discutere ancora.