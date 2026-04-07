Ancora un infortunio per Vlahovic: stop nel riscaldamento, c’è lesione

Non si fermano i problemi fisici di Dusan Vlahovic. l'attaccante della Juve si è fatto male prima di entrare in campo, contro il Genoa

Stagione a dir poco sfortunata per Dusan Vlahovic, ancora una volta infortunato. Stavolta poco prima di entrare in campo, contro il Genoa. L'ex Fiorentina ha rimediato una lesione di basso grado del soleo: dovrebbe restare fermo ai box per altre due/tre settimane. Juventus-Fiorentina è in programma il prossimo 17 maggio e per quella data il centravanti serbo dovrebbe aver recuperato dallo stop.