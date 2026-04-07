Stagione a dir poco sfortunata per Dusan Vlahovic, ancora una volta infortunato. Stavolta poco prima di entrare in campo, contro il Genoa. L'ex Fiorentina ha rimediato una lesione di basso grado del soleo: dovrebbe restare fermo ai box per altre due/tre settimane. Juventus-Fiorentina è in programma il prossimo 17 maggio e per quella data il centravanti serbo dovrebbe aver recuperato dallo stop.
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VIOLA NEWS altre news ex viola Ancora un infortunio per Vlahovic: stop nel riscaldamento, c’è lesione
un calvario
Ancora un infortunio per Vlahovic: stop nel riscaldamento, c’è lesione
Non si fermano i problemi fisici di Dusan Vlahovic. l'attaccante della Juve si è fatto male prima di entrare in campo, contro il Genoa
La nota—
Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo.
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