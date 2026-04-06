Dzeko, stop alla spalla dopo l’Italia: “Fuori un mese, ma non gioco col dolore”

Edin Dzeko si ferma dopo la battaglia contro l'Italia: infortunio alla spalla e stop forzato con lo Schalke. L'ex viola punta il Mondiale

Redazione VN 6 aprile - 14:40

Nonostante sia rimasto all’asciutto nel match contro l'Italia, Edin Dzeko si è confermato ancora una volta l’anima e il leader indiscusso della sua Bosnia. L'ex centravanti della Fiorentina, però, è uscito malconcio dal confronto con gli Azzurri: un duro colpo alla spalla lo terrà fuori per qualche tempo. Per questo è scattato l'allarme tra i tifosi tedeschi e quelli bosniaci.

Il verdetto dei medici: stop di un mese — Il capitano bosniaco ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport Germania, cercando di fare chiarezza sull'entità del problema fisico: "In tutta onestà, non ho idea di quanto tempo servirà per il recupero. Non posso ancora garantire se sarò di nuovo abile e arruolato tra due, tre o quattro settimane".

La diagnosi dello staff sanitario è chiara, ma il percorso di rientro resta incerto: "I dottori parlano di almeno un mese di stop. Tra quindici giorni valuteremo come procederà la guarigione e quali saranno le mie sensazioni. Una cosa è certa: nella mia carriera non ho mai accettato di scendere in campo convivendo con il dolore".

Obiettivo Mondiale — Nonostante l'intoppo muscolare, il desiderio di Dzeko non cambia: l'ex punta gigliata vuole regalarsi il secondo Mondiale della sua straordinaria carriera. La sua tempra da guerriero è nota, e anche se la spalla al momento lo frena, Edin farà di tutto per guidare la sua Nazionale nella rassegna iridata.