Nonostante sia rimasto all’asciutto nel match contro l'Italia, Edin Dzeko si è confermato ancora una volta l’anima e il leader indiscusso della sua Bosnia. L'ex centravanti della Fiorentina, però, è uscito malconcio dal confronto con gli Azzurri: un duro colpo alla spalla lo terrà fuori per qualche tempo. Per questo è scattato l'allarme tra i tifosi tedeschi e quelli bosniaci.
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Dzeko, stop alla spalla dopo l’Italia: “Fuori un mese, ma non gioco col dolore”
Il verdetto dei medici: stop di un mese—
Il capitano bosniaco ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport Germania, cercando di fare chiarezza sull'entità del problema fisico: "In tutta onestà, non ho idea di quanto tempo servirà per il recupero. Non posso ancora garantire se sarò di nuovo abile e arruolato tra due, tre o quattro settimane".
La diagnosi dello staff sanitario è chiara, ma il percorso di rientro resta incerto: "I dottori parlano di almeno un mese di stop. Tra quindici giorni valuteremo come procederà la guarigione e quali saranno le mie sensazioni. Una cosa è certa: nella mia carriera non ho mai accettato di scendere in campo convivendo con il dolore".
Obiettivo Mondiale—
Nonostante l'intoppo muscolare, il desiderio di Dzeko non cambia: l'ex punta gigliata vuole regalarsi il secondo Mondiale della sua straordinaria carriera. La sua tempra da guerriero è nota, e anche se la spalla al momento lo frena, Edin farà di tutto per guidare la sua Nazionale nella rassegna iridata.
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