Frey: “C’è da programmare un futuro diverso. Contro il Palace con coraggio”

"Credo che il peggio sia alle spalle". Sebastien Frey , presente in questi giorni in città, commenta così la rincorsa della Fiorentina verso la salvezza. "La Fiorentina ora deve continuare a cercare di fare un po' di punti per poter programmare la prossima stagione perché non si possono vedere i viola nella parte bassa della classifica. La cosa fa senso a me, ma penso faccia senso un po' a tutti, quindi io credo che sono stati fatti degli errori, penso che lo abbiano capito e dovranno poi cercare di ricreare una squadra competitiva in Serie A" le parole riportate da Italpress.

Sulla Conference

"Contro il Crystal Palace sarà una battaglia, penso che il clima europeo in questa competizione è così, quindi io credo che i viola dovranno essere solidi e giocare con coraggio - prosegue l'ex portiere viola -. Il bello delle coppe europee è che può succedere di tutto, ed io auguro sempre il meglio alla Fiorentina. Sarebbe bello per la Fiorentina potere alzare un trofeo. Potrebbe rinascere delle dinamiche nuove. Speriamo però soprattutto la permanenza in Serie A, è importante anche in ottica del centenario. La Fiorentina festeggia i 100 anni e dobbiamo fare una cosa grande e festeggiare con tutti" dice Frey.