Dzeko, adesso il Mondiale è a rischio: “Il rientro dipenderà dalle condizioni”

Non ha segnato contro l'Italia, ma Edin Dzeko è stato il trascinatore della Bosnia. L'ex centravanti della Fiorentina farà certamente di tutto per esserci al suo secondo Mondiale in carriera. Contro gli Azzurri si è fatto male ad una spalla, e non è potuto scendere in campo con il suo Schalke. La società ha rilasciato un comunicato riguardo alle condizioni di Dzeko: