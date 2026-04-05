Non ha segnato contro l'Italia, ma Edin Dzeko è stato il trascinatore della Bosnia. L'ex centravanti della Fiorentina farà certamente di tutto per esserci al suo secondo Mondiale in carriera. Contro gli Azzurri si è fatto male ad una spalla, e non è potuto scendere in campo con il suo Schalke. La società ha rilasciato un comunicato riguardo alle condizioni di Dzeko:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Dzeko, adesso il Mondiale è a rischio: “Il rientro dipenderà dalle condizioni”
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Dzeko, adesso il Mondiale è a rischio: “Il rientro dipenderà dalle condizioni”
Edin Dzeko rischia di saltare il Mondiale americano? L'attaccante deve recuperare dall'infortunio alla spalla
"Edin Džeko, che ha saltato la partita contro il Darmstadt per squalifica a causa di un cartellino rosso, ha dovuto prendersi una pausa anche per l'infortunio alla spalla rimediato nella partita della nazionale contro l'Italia. L'attaccante bosniaco rimarrà fuori per un periodo indefinito. Il suo rientro in campo in questa stagione dipenderà dai progressi del suo recupero."
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