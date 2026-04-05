Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina ora a Bologna, ha affrontato in conferenza stampa il tema della Nazionale. Il tecnico di Karlsruhe ha spiegato la sua visione dei problemi del nostro calcio, ricordando esperienze passate:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Italiano: “Mi dicevano ‘Italiano out’ solo dopo 6 partite, successo anche altrove”
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Italiano: “Mi dicevano ‘Italiano out’ solo dopo 6 partite, successo anche altrove”
Le parole dell'ex allenatore della Fiorentina
Cosa non va in Italia? Abbiamo troppa impazienza e smania di arrivare al risultato. Vale per tutto: nella crescita dei giovani, nel non aspettare un progetto, nell'essere troppo dipendenti dai risultati. L'anno scorso dopo 6-7 partite circolava "Italiano out", poi abbiamo vinto la Coppa Italia. Ma mi è successo anche altrove. L'impazienza ti fa perdere le partite. Cambiare un po' la nostra cultura potrebbe dare una mano. Stare alla larga dal ruolo di CT? Io dico beato quello che porterà ai Mondiali l'Italia: sarà l'eroe nazionale. Arriverà il giorno in cui torneremo a disputarli
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