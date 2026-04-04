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Fattori: “Fiorentina tecnicamente superiore. Ecco cosa non ha funzionato”

Vanoli
L'analisi del doppio ex Sauro Fattori sulla sfida tra Verona e Fiorentina
Redazione VN

Sauro Fattori, doppio ex nella sfida tra Verona e Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Cronaca di Verona in cui ha commentato la sfida salvezza:

Mi sembra impossibile vedere una squadra come la Fiorentina invischiata nella lotta per non retrocedere. Credo che alla base di tutto ci sia stato un problema tecnico. Senza nulla togliere a Pioli, che reputo un ottimo allenatore, non si è creata la stessa alchimia vista con Palladino, tenendo conto che molti giocatori erano quelli dell’anno prima. Ora Vanoli, non senza fatica, ha cercato di rimediare e un passo alla volta sembra ci stia riuscendo. La squadra, però, era sicuramente impreparata per affrontare una stagione come questa. Le aspettative erano completamente diverse.

La partita

—  

La Fiorentina è una squadra tecnicamente superiore, mi aspetto che faccia la partita con l’obiettivo di ottenere un successo. Il Verona può giocare libero di testa, non ha nulla da perdere. Attenzione, però, a considerarla una sfida dall’esito scontato. I gialloblù se la giocheranno perché è l'ultima spiaggia. La Fiorentina, in caso di vittoria, può mettere un timbro importante in chiave salvezza.

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