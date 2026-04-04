Sauro Fattori, doppio ex nella sfida tra Verona e Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Cronaca di Verona in cui ha commentato la sfida salvezza:
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Fattori: “Fiorentina tecnicamente superiore. Ecco cosa non ha funzionato”
L'analisi del doppio ex Sauro Fattori sulla sfida tra Verona e Fiorentina
Mi sembra impossibile vedere una squadra come la Fiorentina invischiata nella lotta per non retrocedere. Credo che alla base di tutto ci sia stato un problema tecnico. Senza nulla togliere a Pioli, che reputo un ottimo allenatore, non si è creata la stessa alchimia vista con Palladino, tenendo conto che molti giocatori erano quelli dell’anno prima. Ora Vanoli, non senza fatica, ha cercato di rimediare e un passo alla volta sembra ci stia riuscendo. La squadra, però, era sicuramente impreparata per affrontare una stagione come questa. Le aspettative erano completamente diverse.
La partita—
La Fiorentina è una squadra tecnicamente superiore, mi aspetto che faccia la partita con l’obiettivo di ottenere un successo. Il Verona può giocare libero di testa, non ha nulla da perdere. Attenzione, però, a considerarla una sfida dall’esito scontato. I gialloblù se la giocheranno perché è l'ultima spiaggia. La Fiorentina, in caso di vittoria, può mettere un timbro importante in chiave salvezza.
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