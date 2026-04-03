La Gazzetta dello Sport si sofferma sui vari nomi per i prossimi ct della Nazionale italiana. Tra i vari profili spunterebbe anche quello di Stefano Pioli, ex allenatore della Fiorentina ancora oggi sotto contratto:
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Fiorentina, la crisi dell’Italia ti fa risparmiare. Gazzetta: “Pioli come ct?”
Pioli per la panchina azzurra?
Non si può escludere nessuno oggi, solo immaginare una griglia di partenza. Mancini e Conte in prima fila. Allegri terzo "oggetto" del desiderio ma meno raggiungibile. Guardiola nome top dall'estero che si autofinanzierebbe con gli sponsor attenti alla sua immagine. In caso di impossibilità di questi nomi, è chiaro che Inzaghi e Pioli entrerebbero in corsa. Senza dimenticare Maresca: italiano ma internazionale, di scuola Guardiola e, con il club, campione del mondo. Ma deciderà il nuovo presidente.
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