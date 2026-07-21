La storia del Watford: da Elton John e Blissett ai Pozzo mangiallenatori e Bove
Un quadro dei prossimi avversari della Fiorentina, che militano in Championship dopo un decennio fruttuoso come quello scorso
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Quale futuro per Dodò? La situazione del brasiliano
L'approfondimento sulle ragioni della scelta di far partire il numero 15
Esclusiva VN - Montenegro lascia a sorpresa Firenze: nuovo capitolo tra i pro
Il difensore viola saluta, almeno momentaneamente, per vestirsi di granata: ricapitoliamo formula e cifre
Da questa mattina Violanews vi appare con una nuova veste grafica
L'arrivo di Joao Mario alla Fiorentina è sempre più vicino. Lorenzo Castellani, nota matita di fede viola, scherza sulla presenza dell'esterno bianconero nell'amichevole della Juventus contro lo…
La Fiorentina cederà Pietro Comuzzo ma solo in prestito: i viola vogliono mantenere il controllo sul futuro del giovane difensore
Oulai-Fagioli-Atta rimarrà nelle fantasie dei tifosi o è solo questione di tempo?
Ci sono acquisti che arrivano accompagnati da un'aura di grande fascino, preceduti da un curriculum di tutto rispetto e da un soprannome capace di accendere la fantasia dei tifosi. Nell'inverno del…
Il profilo di Joao Mario e i suoi rendimenti nelle ultime due stagioni
Grosso è stato chiaro fin da subito: la sua Fiorentina giocherà con il 4-3-3. Per questo, da tempo, è evidente la necessità di consegnargli 3-4 ali che possano sostenere la manovra offensiva. Il punto…
Con Dodò e Fortini in uscita la Fiorentina vuole completare al più presto la linea difensiva a disposizione di Fabio Grosso. Per questo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in settimana ci…
L'interesse della Fiorentina per il talento del Real Madrid Franco Mastantuono diventa materia da vignetta. Lorenzo Castellani, nota matita di fede viola, scherza sul possibile colpo dai Blancos,…
La Fiorentina torna ancora in Inghilterra, ormai una consuetudine per la preseason viola. Stavolta la base sarà Londra, con il QPR che sarà il primo avversario. Il Queens Park Rangers è una delle…
Una sola formula per Mastantuono L'idea del club viola è quella di ottenere il giocatore in prestito secco, formula gradita anche al Real Madrid, che non vuole privarsi del suo gioiello a titolo…
La Fiorentina cerca sempre un terzino destro da affiancare a Alex Jimenez e nelle ultime ore il club viola sta accelerando per Joao Mario. La Juventus apre alla cessione del portoghese, arrivato un…
Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news…
La Lazio piomba su Giovanni Fabbian L'ex Bologna, in uscita dalla Fiorentina, piace ai biancocelesti che lo accoglierebbero volentieri con la formula del prestito. Le cifre La Fiorentina apre alla…
Prosegue l'iter amministrativo legato al futuro dello stadio Artemio Franchi. La Fiorentina continua a lavorare a stretto contatto con Palazzo Vecchio per portare avanti il percorso previsto…
Questo pomeriggio la Fiorentina arriverà a Londra per iniziare la sua tournée estiva: ad attenderla due appuntamenti in Inghilterra con QPR e Watford e poi volo verso l'Austria per affrontare il Real…
Il mercato della Fiorentina è sicuramente il più attivo, fino a questo momento, del calcio italiano. Dopo aver messo a posto la difesa e il centrocampo, Fabio Paratici è a lavoro per regalare a Fabio…
Un talento purissimo, che nella scorsa stagione è finito ai margini del Real Madrid, una Fiorentina alla ricerca di qualità sugli esterni e un'occasione di mercato da monitorare con grande attenzione.
Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, unisce l'ambizione europea della città al francobollo presentato dalla Fiorentina in occasione dei 100 anni
Prima amichevole stagionale per la nuova Fiorentina targata Fabio Grosso: 1-0 al Gubbio, dal dischetto decisivo Gudmundsson
È sempre più vicino l'arrivo di Victor Valdepeñas alla Fiorentina. Questione di tempo, perché l'accordo con il Real Madrid è chiuso da giorni sulla base di 8 milioni di euro, con il 50% sulla futura…
Con l’operazione Oulai ormai ufficializzata, la priorità assoluta della Fiorentina si sposta sulle corsie offensive. È lì, infatti, che Fabio Paratici dovrà concentrare gran parte delle proprie…