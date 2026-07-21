Breve storia recente del QPR: da Briatore a Lamptey passando per... "Agueroooo" N. Meoni Niccolò Meoni 25 luglio - 10:53 25 luglio

La Fiorentina torna ancora in Inghilterra, ormai una consuetudine per la preseason viola. Stavolta la base sarà Londra, con il QPR che sarà il primo avversario. Il Queens Park Rangers è una delle…