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Paratici alla Fiorentina al posto di Pradè, non è un sogno: ridiamoci su!

Paratici alla Fiorentina al posto di Pradè, non è un sogno: ridiamoci su! - immagine 1
La vignetta a firma di Lorenzo Castellani sui dirigenti viola
Redazione VN

Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Cerchiamo, insieme alle sue vignette, di sorridere un po' sul gioco del calcio e sulla nostra Fiorentina, preparandoci a vivere la stagione 2026/27.

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