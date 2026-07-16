Johan Bakayoko è primo nome sulla lista di Paratici per le corsie esterne. L'obiettivo del ds viola è quello di regalare a Grosso un profilo e alto livello e quello del classe 2003 sembra essere il profilo ideale. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'entourage del giocatore continua a dialogare con la Fiorentina.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato VN – Johan Bakayoko apre alla Fiorentina. Cosa manca per chiudere l’affare
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VN – Johan Bakayoko apre alla Fiorentina. Cosa manca per chiudere l’affare
Il preferito per le corsi esterne rimane Johan Bakayoko, in uscita dal Lipsia
La trattativa riguarda un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Europa. Bakayoko ha aperto all'Italia convinto dal progetto viola. I club stanno limando le cifre per un contratto che il belga firmerebbe fino al 2031 in caso di riscatto. Su di lui anche altri club esteri.
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