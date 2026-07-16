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VN – Johan Bakayoko apre alla Fiorentina. Cosa manca per chiudere l’affare

Schira, Bakayoko
Il preferito per le corsi esterne rimane Johan Bakayoko, in uscita dal Lipsia
Nicolò Schira

Johan Bakayoko è primo nome sulla lista di Paratici per le corsie esterne. L'obiettivo del ds viola è quello di regalare a Grosso un profilo e alto livello e quello del classe 2003 sembra essere il profilo ideale. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'entourage del giocatore continua a dialogare con la Fiorentina.

La trattativa riguarda un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Europa. Bakayoko ha aperto all'Italia convinto dal progetto viola. I club stanno limando le cifre per un contratto che il belga firmerebbe fino al 2031 in caso di riscatto. Su di lui anche altri club esteri.

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