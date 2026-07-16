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Di Marzio: nuova accelerata per Thorstvedt. Il Sassuolo apre ad una contropartita

Di Marzio: nuova accelerata per Thorstvedt. Il Sassuolo apre ad una contropartita - immagine 1
Riprende quota per la Fiorentina l'operazione Thorstvedt: il Sassuolo può venire incontro alle esigenze viola
Redazione VN

Potrebbero essersi accorciate in queste ore le distanze tra Fiorentina e Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Come riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la trattativa può riprendere quota nelle prossime ore visto che i neroverdi stanno cercando di venire incontro alle esigenze del club viola.

Secondo l'esperto di mercato, il Sassuolo non chiude all'inserimento di una contropartita nella trattativa. Tra i papabili a trasferirsi in Emilia uno tra Sohm (che piace anche al Venezia), Brescianini e Fabbian. Da una parte dunque non si ferma il lavoro in entrata di Paratici, dall'altra prosegue l'operazione "sfoltimento" del ds viola.

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