Alajbegovic in Italia, ma non alla Fiorentina. Di Marzio: “È sempre più vicino”

L'Atalanta è vicina a dare a Sarri il primo rinforzo in attacco: Kerim Alajbegovic è sempre più vicino all'arrivo in Italia

L'Atalanta è sempre più vicina ad Kerim Alajbegovic, talento accostato anche alla Fiorentina nei giorni scorsi. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il trequartista bosniaco ha dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro. Atalanta e Bayer Leverkusen sono in continuo contatto per diminuire la distanza sulle cifre dell'operazione. La Dea avanza a oltranza per regalare a Maurizio Sarri il primo innesto offensivo del suo ciclo nel club.