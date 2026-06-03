Sfuma Alajbegovic? Gazzetta: preferisce la Roma alla Fiorentina

Potrebbe già essere sfumata la pista che avrebbe portato il giovanissimo Alajbegovic alla Fiorentina? Secondo La Gazzetta dello Sport , è possibile. Il bosniaco, accostato anche ai viola nelle ultime settimane, potrebbe sì approdare in Serie A, ma in un'altra squadra.

Priorità Roma

Secondo la rosea, il ragazzo ha messo in cima alla lista delle preferenze la Roma. "Pperché sa che Gasperini pratica un calcio offensivo e perché - insieme al Napoli - è l'unica squadra che giocherà la Champions. Solo che in azzurro andrà un allenatore come Max Allegri, che pratica un gioco molto diverso - e meno offensivo - di quello della Roma. Ed allora ecco il motivo per cui Alajbegovic preferisce sbarcare a Roma piuttosto che all'ombra del Vesuvio".