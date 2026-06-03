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La Fiorentina guarda in Israele. Occhi su Revivo, con la regia di Ramadani

La Fiorentina guarda in Israele. Occhi su Revivo, con la regia di Ramadani - immagine 1
Nuovo nome per quanto riguarda la fascia sinistra della Fiorentina. La Fiorentina vuole l'israeliano Roy Revivo
Redazione VN

La Fiorentina ha messo gli occhi su Roy Revivo, promettente terzino sinistro classe 2003 del Maccabi Tel Aviv e della nazionale israeliana, reduce da un'ottima stagione. Per facilitare il trasferimento nei principali campionati europei (con la Serie A in cima alle preferenze), l'entourage del giocatore ha recentemente dato mandato a Fali Ramadani, che ha già avviato i primi contatti.

I dettagli

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La trattativa è però alle battute iniziali e per portarla a termine servirà superare le resistenze del club israeliano. Il Maccabi Tel Aviv, che l'anno scorso ha già rifiutato 3 milioni di euro dal Copenaghen, valuta il cartellino di Revivo almeno 4 milioni di euro e pretende l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita. Ne scrive il portale specializzato Sport1.

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