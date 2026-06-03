La Fiorentina guarda in Israele. Occhi su Revivo, con la regia di Ramadani

La Fiorentina ha messo gli occhi su Roy Revivo, promettente terzino sinistro classe 2003 del Maccabi Tel Aviv e della nazionale israeliana, reduce da un'ottima stagione. Per facilitare il trasferimento nei principali campionati europei (con la Serie A in cima alle preferenze), l'entourage del giocatore ha recentemente dato mandato a Fali Ramadani, che ha già avviato i primi contatti.