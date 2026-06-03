La Fiorentina ha messo gli occhi su Roy Revivo, promettente terzino sinistro classe 2003 del Maccabi Tel Aviv e della nazionale israeliana, reduce da un'ottima stagione. Per facilitare il trasferimento nei principali campionati europei (con la Serie A in cima alle preferenze), l'entourage del giocatore ha recentemente dato mandato a Fali Ramadani, che ha già avviato i primi contatti.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato La Fiorentina guarda in Israele. Occhi su Revivo, con la regia di Ramadani
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La Fiorentina guarda in Israele. Occhi su Revivo, con la regia di Ramadani
Nuovo nome per quanto riguarda la fascia sinistra della Fiorentina. La Fiorentina vuole l'israeliano Roy Revivo
I dettagli—
La trattativa è però alle battute iniziali e per portarla a termine servirà superare le resistenze del club israeliano. Il Maccabi Tel Aviv, che l'anno scorso ha già rifiutato 3 milioni di euro dal Copenaghen, valuta il cartellino di Revivo almeno 4 milioni di euro e pretende l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita. Ne scrive il portale specializzato Sport1.
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