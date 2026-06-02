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Tutti vogliono Alajbegovic, Sky: alla corsa si unisce anche la Fiorentina

Alajbegovic
Il giovane talento bosniaco del Bayer Leverkusen, Kerim Alajbegovic, ha dato priorità alla Roma, ma su di lui altri club di A
Redazione VN

Inizia a scaldarsi il mercato della Serie A, anche se ancora non iniziato ufficialmente. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il talentino bosniaco, Kerim Alajbegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen e nell'ultima stagione al Salisburgo, ha dato priorità alla Roma per il suo futuro. Da capire se i giallorossi adesso vorranno affondare il colpo.

Anche la Fiorentina su Alajbegovic

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Nel caso in cui l'affare non dovesse chiudersi (in casa giallorossa si attende l'arrivo di D'Amico nel ruolo di direttore sportivo) potrebbero accendersi altre strade in Italia: il calciatore che ha eliminato l'Italia dalla qualificazione dei prossimi Mondiali, infatti, piace anche a Napoli, Fiorentina e Atalanta.

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