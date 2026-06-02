Inizia a scaldarsi il mercato della Serie A, anche se ancora non iniziato ufficialmente. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il talentino bosniaco, Kerim Alajbegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen e nell'ultima stagione al Salisburgo, ha dato priorità alla Roma per il suo futuro. Da capire se i giallorossi adesso vorranno affondare il colpo.
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Tutti vogliono Alajbegovic, Sky: alla corsa si unisce anche la Fiorentina
Il giovane talento bosniaco del Bayer Leverkusen, Kerim Alajbegovic, ha dato priorità alla Roma, ma su di lui altri club di A
Anche la Fiorentina su Alajbegovic—
Nel caso in cui l'affare non dovesse chiudersi (in casa giallorossa si attende l'arrivo di D'Amico nel ruolo di direttore sportivo) potrebbero accendersi altre strade in Italia: il calciatore che ha eliminato l'Italia dalla qualificazione dei prossimi Mondiali, infatti, piace anche a Napoli, Fiorentina e Atalanta.
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