Viery: chi è il nuovo pupillo di Paratici. Il profilo del difensore monitorato dai viola

Come riportato nelle ultime news di calciomercato viola, la Fiorentina sarebbe intenzionata a rinforzare la propria linea difensiva e starebbe facendo sul serio per il giovane centrale del Gremio Viery.

Niccolò Ghinassi Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 16:09)

Come riportato nelle ultime news di calciomercato viola, la Fiorentina sarebbe intenzionata a rinforzare la propria linea difensiva e starebbe facendo sul serio per il giovane centrale del Gremio Viery. Andiamo a scoprire meglio chi è e come può essere utile ai gigliati.

Chi Viery — Viery Fernandes Santos Lopes è nato a Ubá, Minas Gerais, il 2 gennaio 2005 ed è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Gremio. Il club brasiliano lo ha tesserato nel 2015, quando aveva solo dieci anni, e lo ha fatto debuttare in prima squadra il 27 gennaio 2025 in un match del Campeonato Gaúcho contro il Caxias. Alto 1,87 m e dotato di un’ottima struttura fisica, la giovane promessa èmancina e gioca prevalentemente da difensore centrale, anche se in passato è stato impiegato anche come terzino sinistro.

Carriera e crescita — La carriera di Viery è decollata con l’arrivo di Luís Castro sulla panchina del Grêmio all’inizio del 2026. Dopo una stagione 2025 in cui alternava apparizioni sporadiche e addirittura qualche impiego sulla fascia sinistra, il tecnico portoghese gli ha dato continuità nel suo ruolo naturale. La risposta è stata immediata: il difensore è diventato titolare, ha rinnovato il contratto fino a dicembre 2029 e ha contribuito alla conquista del Campeonato Gaúcho. Il 2026 è finora l’anno della maturità: tra Serie A, Copa Sudamericana, Copa du Brasil, Campionato Gaucho, il difensore ha raccolto 27 presenze, segnando 2 reti e smerciando un assist. Il CIES Football Observatory lo ha inserito tra i giovani più promettenti del Brasileirão 2026. Grazie alle prestazioni in costante crescita, il giocatore è monitorato da diversi club europei che hanno inviato osservatori alle partite del Grêmio. La dirigenza dei brasiliani avrebbe già rifiutato un'offerta da 12 milioni della Fiorentina, richiedendone almeno 20.

Caratteristiche tecniche e stile di gioco — Viery incarna il prototipo del difensore centrale moderno. Mancino, aggressivo, fisicamente imponente ma al tempo stesso mobile. La sua altezza (1,87 m) gli conferisce un vantaggio nel gioco aereo, ma al contempo è abbastanza rapido per fronteggiare attaccanti veloci e difendere in campo aperto. Tra i suoi punti di forza spiccano il dominio nel gioco aereo, un ottimo tempismo, ed un piede sinistro educato. Oltre a ciò, nonostante la giovane età, trasmette calma, anticipa bene gli avversari e non “spazza” il pallone con facilità. Inoltre, risulta anche versatile grazie alla capacità di ricoprire il ruolo di terzino sinistro all'emergenza. Da migliorare, semmai, il profilo disciplinare: in questa stagione ha già collezionatocinque cartellini gialli e un’espulsione. Le statistiche elaborate da Sofascore e riportate nell’immagine allegata, poi, evidenziano numeri interessanti. Nel Brasileirão 2026 registra il 52,4% di duelli vinti, quasi 4 palloni recuperati a partita, ed una media voto di 6,95. Oltre a ciò, sembrerebbe aver anche doti offensive non trascurabili, con 8,38 ingressi in zona offensiva a partita.