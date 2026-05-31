CorSport: “Da Volpato ai due nomi per la difesa. Le mosse di Paratici”

La Fiorentina vuole chiudere al più presto la questione allenatore per concentrarsi poi sulla costruzione della squadra del futuro

Redazione VN 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 09:46)

La Fiorentina vuole chiudere al più presto la questione allenatore per concentrarsi poi sulla costruzione della squadra del futuro. Decisivo sarà il vertice previsto negli Stati Uniti nella settimana dell’8 giugno tra la dirigenza viola e la proprietà. Da quell'incontro emergeranno indicazioni fondamentali sul budget disponibile e sugli obiettivi della prossima stagione, che dovrà rappresentare l'anno del rilancio dopo le difficoltà dell'ultimo campionato.

Sul mercato, le prime attenzioni saranno rivolte al reparto offensivo. Dopo gli addii di Manor Solomon e Harrison, la società è alla ricerca di nuovi esterni capaci di garantire qualità e profondità. Tra i profili seguiti c'è Cristian Volpato del Sassuolo: il trequartista classe 2003 piace molto e vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Firenze, ma il club emiliano lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il suo futuro potrebbe dipendere anche dalla permanenza o meno di Domenico Berardi in neroverde.

Interventi importanti sono previsti anche in difesa. La Fiorentina cerca un centrale mancino e continua a monitorare Viery, giovane talento del Gremio per il quale era già stata presentata un'offerta da 12 milioni di euro, ritenuta però insufficiente dal club brasiliano che ne chiede circa 20. Un'alternativa concreta è Adam Obert del Cagliari, difensore slovacco classe 2002 valutato tra gli 8 e i 10 milioni. Una volta definita la guida tecnica, il mercato viola entrerà nel vivo con le prime trattative per rinforzare la rosa. Lo scrive il Corriere dello Sport.