Nazione: “Rivoluzione Paratici. I nomi del suo staff per la gestione del VP”

Paratici

Secondo il progetto del dirigente, la rete degli osservatori dovrà essere notevolmente ampliata. Dopo aver giudicato insufficiente la struttura trovata a Firenze, Paratici ha avviato una profonda ristrutturazione che passerà prima dall'area prestiti, già affidata a Moreno Zebi e Raffaele Rubino per seguire oltre 30 giocatori tra giovani ed elementi fuori rosa, e successivamente dalla nascita di una nuova task force scouting coordinata da Lorenzo Giani. L'obiettivo è arrivare a una rete composta da circa 60 osservatori distribuiti tra calcio giovanile, settore professionistico e prima squadra, sia in Italia che all'estero.