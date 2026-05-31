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Tuttosport: “La Fiorentina tiene ancora in piedi l’idea Vanoli per un motivo”

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Chi invece non sa ancora quale sarà il proprio destino è Paolo Vanoli: ieri scadevano i termini in favore della Fiorentina
Redazione VN

Chi invece non sa ancora quale sarà il proprio destino è Paolo Vanoli: ieri scadevano i termini in favore della Fiorentina per esercitare l’opzione relativa al prolungamento del contratto fino al 2027. Niente da fare.

La Viola ha lasciato tutto in stand-by; poiché sta aspettando Fabio Grosso. Il Campione del Mondo 2006 è il prescelto di Fabio Paratici per ricostruire la formazione toscana.

Questi i piani della Fiorentina che però - in attesa che Grosso si liberi dal Sassuolo - tengono ancora in piedi l’idea Vanoli, nel caso in cui dovesse andare qualcosa storto nella trattativa per ingaggiare il tecnico abruzzese. La sensazione però è che il matrimonio tra Grosso e la Viola alla fine si farà. Lo scrive Tuttosport. 

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