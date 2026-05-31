Tuttosport: “La Fiorentina tiene ancora in piedi l’idea Vanoli per un motivo”

Chi invece non sa ancora quale sarà il proprio destino è Paolo Vanoli: ieri scadevano i termini in favore della Fiorentina

Chi invece non sa ancora quale sarà il proprio destino è Paolo Vanoli : ieri scadevano i termini in favore della Fiorentina per esercitare l’opzione relativa al prolungamento del contratto fino al 2027. Niente da fare.

La Viola ha lasciato tutto in stand-by; poiché sta aspettando Fabio Grosso. Il Campione del Mondo 2006 è il prescelto di Fabio Paratici per ricostruire la formazione toscana.