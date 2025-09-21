Titoli viola: “Fiorentina, rischio Como” “Arieti per vincere”

Questa pagina nata su Violanews.com tanti anni fa, è molto seguita perché è la prima veloce occhiata ai quotidiani sportivi e politici che seguono le vicende della Fiorentina, in cui si analizzano i titoli che i suddetti quotidiani propongono in giornata. Il lettore ha quindi la possibilità di andare in edicola per approfondire gli argomenti o seguire il resto della nostra rassegna stampa nella quale riportiamo gli estratti degli articoli principali sempre in tema Fiorentina. Buona lettura!