CorSport spiega: “Il Mondiale potrebbe complicare i piani di Paratici per Volpato”

A oggi, la Fiorentina di Grosso è senza esterni. Un problema non da poco, visto che il 4-3-3 visto a Reggio Emilia che l'ex tecnico del Sassuolo dovrebbe importare a Firenze si basa soprattutto su di loro. Esterni dal passo veloce, dribblomani e magari in grado di rientrare verso il centro del campo.

Un esempio? Cristian Volpato da una parte (a destra), Armand Laurienté dall'altra (a sinistra) . Non è un caso che entrambi i profili siano finiti sul taccuino di Fabio Paratici, che però in questo momento (e probabilmente per tutta l'estate) dovrà dare un occhio di riguardo al budget.

Il più economico dei due è l'italo-australiano, che però sarà impegnato nelle prossime settimane Oltreoceano per dei Mondiali che potrebbero far anche schizzare il valore del suo cartellino: in questo momento è stimato attorno ai 15 milioni di euro, per questo la Fiorentina riflette e si guarda intorno. Lo scrive il Corriere dello Sport.