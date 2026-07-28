E quindi è addio. Anzi, arrivederci, perché per quanto il Torino abbia inserito con successo un diritto di riscatto sul prestito di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina, è assai probabile che il difensore classe 2005 possa fare ritorno a Firenze una volta terminata la stagione.

Comuzzo al Torino, i dettagli

Perché la Fiorentina lo cede

Riscatto altissimo

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Comuzzo va al Torino per un. Dopodiché, per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2031.Per Comuzzo non c'era spazio, o comunque c'era da alternativa, nel 2025/26 dietro Ranieri e Pongracic: ce ne sarebbe stato ancora meno nel 2026/27 con gli arrivi di Viery e Dragusin. La Fiorentina avrebbe potuto valutare di cedere il croato, che sicuramente avrebbe portato un incasso maggiore e magari anche immediato, ma il processo di adattamento del brasiliano e quello di riacquisizione della forma migliore del rumeno, reduce da un brutto infortunio, potrebbero aver indotto il club gigliato a optare per la permanenza di Pongracic e Ranieri per tasso tecnico e leadership rispettivamente.Inoltre,, dietro Verdi pagato all'epoca 22 milioni al Napoli. Quindi i casi sono due: o il ragazzo di San Daniele del Friuli si scopre un fenomeno e cresce oltre ogni misura, o a giugno 2027 sarà di ritorno in viola, magari con convinzioni nuove rispetto a quelle smarrite negli ultimi mesi.