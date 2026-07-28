Gianfranco Monti è intervenuto al Pentasport: "Comuzzo non lo venderei, bene che vada a giocare in prestito. Kean a meno di 40 mln non parte, non lo venderei"
Gianfranco Monti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per esprimersi sul calciomercato della Fiorentina. Ecco le sue parole:
Comuzzo? Non mi dispiace che vada a giocare. Bene che sia andato in prestito, non lo venderei. Sugli esterni, se vogliamo prendere calciatori importanti un po' dobbiamo aspettare. Il tempo passa, è vero, ma dobbiamo avere pazienza. Ho tanta fiducia, la società non deve accontentare noi tifosi sulle tempistiche, ma deve creare una squadra importante e credo che Paratici ne abbia le capacità.
Su Kean
Kean l'hai pagato 18 milioni, guardando cosa c'è in giro me lo terrei tutta la vita: andare a cercarne un altro del suo livello non ha molto senso. A meno di 40 milioni non lo vendi, rimane pur sempre il centravanti della Nazionale. Prima di venderlo ci penserei tante volte, poi non mi pare che lui abbia così tanta voglia di andarsene.
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