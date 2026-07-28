Nuova avventura alle porte per Luca Montenegro. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il centrocampista classe 2007 della Fiorentina è pronto a diventare un nuovo giocatore delle Dolomiti Bellunesi.

Reduce da una stagione da protagonista con la Primavera viola, culminata con la conquista dello Scudetto, Montenegro è pronto a compiere il salto nel calcio dei professionisti. Una scelta che arriva un po’ a sorpresa, ma che rappresenta un’importante opportunità per proseguire il proprio percorso di crescita in Serie C.

Oggi visite mediche e firma

Dallo Scudetto Primavera al calcio dei grandi

Il centrocampista è partito questa mattina alla volta del Veneto e raggiungerà nelle prossime ore la sede del club. In programma le visite mediche di rito, ultimo passaggio prima della firma sul contratto che lo legherà alleL’operazione è ormai definita e, salvo imprevisti dell’ultima ora, nelle prossime ore arriverà anche l’ufficialità del trasferimento.Per Montenegro si apre così un capitolo importante della sua carriera. Dopo essersi messo in mostra con la maglia della Fiorentina Primavera e aver contribuito alla conquista del titolo nazionale, il classe 2007 avrà ora la possibilità di confrontarsi con il calcio dei professionisti. Il suo percorso di crescita era già stato premiato nell’estate del, quando fu aggregato allaper il ritiro precampionato, un’esperienza significativa che gli ha permesso di lavorare a stretto contatto con i grandi e confermare le qualità che aveva mostrato nel settore giovanile.

Nel corso dell’ultima stagione, inoltre, la nostra redazione lo aveva intervistato in esclusiva, raccogliendo le impressioni di un ragazzo che aveva già dimostrato maturità, ambizione e forte attaccamento alla maglia viola. Adesso per Montenegro è arrivato il momento di mettersi alla prova lontano da Firenze. Le Dolomiti Bellunesi hanno deciso di puntare su uno dei prospetti più interessanti della Fiorentina e sono pronte ad affidargli un ruolo importante nella nuova stagione. Per il giovane centrocampista si tratta della prima vera sfida tra i professionisti, con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita iniziato in viola e confermare tutto il suo potenziale anche in Serie C.