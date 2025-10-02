Distefano a VN: "Viola, ti voglio meritare! Che legame col mio amico Saponara" G. D. Stefano Giada Di Stefano 26 marzo - 10:43 26 marzo

Parli con Filippo Distefano e ti sembra di chiacchierare con uno di famiglia. Sarà perché i nomi di intervistato e intervistatrice sono quasi identici (ma niente parentele, giuriamo!), o forse più…