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Foto di Giada Di Stefano

Giada Di Stefano

Grafica giovanili viola park tutte tranne under 13

Giovanili: tutti i risultati del weekend dopo la sosta

G. D. Stefano

Dopo la sosta per la Nazionale, svolta anche della Primavera, i giovani viola sono tornati in campo. In particolare proprio Under20 maschile e Under19 femminile, Under18, Under17 e Under 14; mentre…