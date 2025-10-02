Giada Di Stefano

VN - Montenegro lascia la Fiorentina. Il classe 2007 approda in serie C
Esclusiva VN - Montenegro lascia a sorpresa Firenze: nuovo capitolo tra i pro
Esclusiva VN - Montenegro lascia a sorpresa Firenze: nuovo capitolo tra i pro
Trapani saluta la Fiorentina: sfuma il Modena, si trasferisce all'Alcione
Gentjan Sharka nasce il 2 febbraio 2010 a Modena da genitori albanesi e cresce con due sorelle: una più grande e una più piccola. I primi passi nel mondo del calcio li muove a soli 5 anni e mezzo nel…
Dopo la vittoria del torneo di Viareggio, Luigi Morazzini non è tonato a Firenze per la preparazione estiva. Mister Andreazzoli dovrà dunque fare a meno di lui, esterno offensivo classe 2008 che non…
Dopo aver conquistato lo scudetto Primavera con la Fiorentina, interrompendo un'attesa lunga 43 anni, il capitano viola Niccolò Trapani è pronto a riabbracciare mister Galloppa. Il terzino classe 2006…
La Fiorentina continua a investire sui giovani talenti e aggiunge un nuovo prospetto internazionale al proprio settore giovanile. Nella giornata di ieri, il club viola ha infatti accolto Loric…
Dopo la vittoria dello scudetto della Primavera, che si è aggiudicata il titolo di campione d’Italia dopo 43 anni sotto la guida di Galloppa e mette nel mirino la Supercoppa contro l'Atalanta come…
Al termine della regular season del campionato Primavera 1 e in attesa delle fasi finali (che iniziano, per i viola, con la semifinale di domenica alle 18:30), vi raccontiamo qualcosa in più di…
In attesa della partita della prima squadra all'Olimpico contro la Roma, riepiloghiamo i risultati del nostro settore giovanile durante questo fine settimana. PRIMAVERA MASCHILE: Atalanta 1-2…
L'ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko è tornato oggi al suo vecchio (nel recente passato) centro di allenamenti, ovvero al Viola Park. Il motivo? Una visita al figlio, il quale che fa parte…
Vanoli ha convocato il capitano dell'Under 18 campione del Torneo di Viareggio: diamo un'occhiata da vicino al suo profilo
Momenti di grande tensione al Viola Park durante la sfida tra Fiorentina Primavera e Sassuolo Primavera (QUI LA CRONACA), interrotta per circa mezz’ora a causa di un grave episodio di gioco. Al 69’,…
Dopo la sosta per la Nazionale, svolta anche della Primavera, i giovani viola sono tornati in campo. In particolare proprio Under20 maschile e Under19 femminile, Under18, Under17 e Under 14; mentre…
Parli con Filippo Distefano e ti sembra di chiacchierare con uno di famiglia. Sarà perché i nomi di intervistato e intervistatrice sono quasi identici (ma niente parentele, giuriamo!), o forse più…
La Fiorentina ce l'ha fatta: dopo l'occasione sfuggita all'ultimo l'anno scorso contro il Genoa, i ragazzi Under 18 allenati da Marco Capparella hanno vinto la Viareggio Cup, un trofeo che mancava…
PRIMAVERA Maschile: Fiorentina 1-1 Roma La Primavera di Galloppa esce dalla partita, ad ora, più importante della stagione con un punto che la riavvicina Cesena e Parma (a pt. 51), ma la lascia ancora…
Come ogni fine settimana, vi proponiamo il recap dei risultati delle giovanili, che non hanno convinto come siamo abituati a vedere. PRIMAVERA: Cesena 1-0 Fiorentina La Primavera di Galloppa è stata…
Dopo tempo la prima squadra torna a sorridere vincendo a Como, ma purtroppo non danno la stessa soddisfazione le giovanili: dalla primavera all'Under 15, infatti, questo fine settimana la cantera…
La Fiorentina saluta due attaccanti del 2007: Maiorana al Venezia, Diallo al Sudtirol La Fiorentina continua a muoversi sul fronte del settore giovanile e ufficializza la partenza di due attaccanti…
Un fine settimana tutt'altro che pieno di impegni per il settore giovanile viola, che ha visto scendere in campo la Primavera (femminile e maschile), l'Under 18 e l'Under 14. Primavera La Primavera…
Balbo e Braschi ancora a disposizione di Vanoli. Galloppa punta su Perrotti.
Dopo mesi difficili e un inizio di stagione segnato dall’infortunio al gomito con la Nazionale, Federico Croci (il profilo tracciato da VN) torna a far parlare di sé. Nelle giornate di ieri e oggi,…
Una scelta maturata nel corso della finestra di mercato di gennaio e che, inevitabilmente, porta con sé sentimenti contrastanti. Secondo quanto raccolto da Violanews, Džeko avrebbe voluto restare a…
Dal Viola Park con i nostri inviati vi raccontiamo un'atmosfera ovviamente di lutto per la morte del presidente viola Rocco Commisso. Al centro sportivo sventolano bandiere ammainate a mezz'asta. E…
Non per tutte le categorie, la partenza in campionato è stata la stessa della prima squadra (per fortuna)... Andiamo ad analizzare quella dei classe 2009, che partecipano al campionato nazionale Under…
Quando Luka Jović è approdato alla Fiorentina nell’estate del 2022, la trattativa ha portato con sé curiosità e speranze. L’attaccante serbo, reduce da anni difficili al Real Madrid – dove non era mai…
Le Nazionali di Italia e Ucraina Under 16 si sono affrontate nelle due sfide amichevoli al "centro tecnico federale FIGC Coverciano" di Firenze. La prima è andata in onda martedì alle 15:00, mentre la…
La Fiorentina Primavera sta sfidando l'Atalanta al Viola Park per provare ad aggiudicarsi la vetta della classifica. A vedere la gara c'è anche il direttore generale della Fiorentina, Alessandro…
In vista dell'esordio in Youth League contro il Legia Varsavia, il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa dovrà fare a meno di Eman Kospo. Il difensore bosniaco ex Barcellona, la cui…
Mattinata movimentata in città in vista della partita fra Fiorentina e Sigma Olomouc. E non soltanto per quanto riguarda i tifosi viola. COme dimostra lo scatto realizzato dalla nostra inviata,…