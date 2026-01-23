La Primavera viola si prepara alla sfida di domani mattina contro il Genoa al Viola Park (calcio d’inizio ore 11:00), ma lo farà senza due dei suoi punti fermi. Luis Balbo e Riccardo Braschi, entrambi classe 2006 e titolarissimi nella squadra di mister Daniele Galloppa, non saranno a disposizione neanche in questa occasione. I due giovani viola, infatti, continuano ad essere aggregati alla prima squadra da mister Paolo Vanoli a causa dei problemi fisici di Kean e Parisi, che aveva già deciso di portarli con sé la scorsa settimana, facendogli saltare la sfida contro il Milan di venerdì scorso e quella in trasferta contro il Parma di martedì. Una scelta che testimonia la crescente considerazione nei loro confronti: Balbo, terzino moderno e affidabile, e Braschi, centravanti di riferimento dell’attacco Primavera, compariranno anche nella lista dei convocati per la gara di Serie A contro il Cagliari, in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Franchi.
esclusive
VN – Balbo e Braschi ancora con la prima squadra: chance dal 1’ per Perrotti in Primavera
I giovani aggregati—
Un’assenza pesante per Galloppa, costretto a ridisegnare l’undici titolare, ma anche un segnale forte del lavoro svolto dal settore giovanile viola, sempre più integrato con la prima squadra. Per quanto riguarda il reparto offensivo, come già vi avevamo raccontato, negli allenamenti della Primavera al posto di Braschi è stato aggregato Croci, bomber classe 2010, protagonista assoluto nelle categorie inferiori e già osservato speciale per il futuro. Un innesto che guarda lontano, ma che racconta la profondità del vivaio gigliato.
La difesa—
In difesa, invece, la scelta per sostituire Balbo è ricaduta su Alessandro Perrotti, terzino classe 2008, titolare fisso dell’Under 18. Il giovane laterale si è messo in mostra anche nell’ultima gara casalinga contro il Parma, siglando la rete del definitivo 2-0, e domani avrà una grande occasione: Galloppa è pronto a lanciarlo dal primo minuto contro il Genoa. Un esordio da sottoetà che può rappresentare molto più di una semplice sostituzione. Per Perrotti sarà un banco di prova importante, forse il primo vero crocevia del suo percorso in viola. Che possa essere l’inizio di una nuova storia da raccontare nella Primavera gigliata?
© RIPRODUZIONE RISERVATA