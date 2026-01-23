VN – Balbo e Braschi ancora con la prima squadra: chance dal 1’ per Perrotti in Primavera

La Primavera viola si prepara alla sfida di domani mattina contro il Genoa al Viola Park (calcio d’inizio ore 11:00), ma lo farà senza due dei suoi punti fermi. Luis Balbo e Riccardo Braschi, entrambi classe 2006 e titolarissimi nella squadra di mister Daniele Galloppa, non saranno a disposizione neanche in questa occasione. I due giovani viola, infatti, continuano ad essere aggregati alla prima squadra da mister Paolo Vanoli a causa dei problemi fisici di Kean e Parisi, che aveva già deciso di portarli con sé la scorsa settimana, facendogli saltare la sfida contro il Milan di venerdì scorso e quella in trasferta contro il Parma di martedì. Una scelta che testimonia la crescente considerazione nei loro confronti: Balbo, terzino moderno e affidabile, e Braschi, centravanti di riferimento dell’attacco Primavera, compariranno anche nella lista dei convocati per la gara di Serie A contro il Cagliari, in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Franchi.