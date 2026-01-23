Il recupero di Moise Kean resta in bilico mentre la Fiorentina si avvicina a una sfida cruciale per la salvezza. L’attaccante continua ad allenarsi a parte, seguendo un programma personalizzato per smaltire i persistenti problemi alla caviglia destra. Una gestione prudente che però smentisce le speranze di Paolo Vanoli, convinto dopo Bologna di poterlo riavere presto in gruppo.
La Nazione
Nazione: “Vanoli e la speranza svanita per Kean. Chi al posto di Parisi?”
La mancata svolta nei giorni successivi rende infatti quasi impossibile un suo impiego dal primo minuto contro il Cagliari. Nello scenario migliore Kean potrà al massimo partire dalla panchina, con Piccoli destinato a guidare l’attacco dopo il gol segnato al Dall’Ara. L’obiettivo vero diventa quindi il pieno recupero in vista della sfida contro il Napoli del 31 gennaio, mentre appare complicata anche una sua presenza in Coppa Italia contro il Como.
Vanoli intanto lavora sugli altri nodi di formazione, soprattutto sulla corsia destra: senza Parisi, è ballottaggio a tre tra Solomon, al momento favorito, Harrison, in buona condizione fisica, e Fortini. A sostenere la squadra ci penserà il Franchi, pronto a riempirsi: già superata quota 19.000 biglietti venduti, con l’obiettivo di andare oltre i 20.000 per spingere la Fiorentina verso una vittoria che vale molto più di tre punti. Lo scrive la Nazione.
