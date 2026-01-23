Il Corriere dello Sport ha intervistato Semih Kiliçsoy, attaccante del Cagliari di Pisacane, che domani affronterà la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Fiorentina, senti Kiliçsoy: “Avete visto com’è andata con la Juve? Saluterò Ndour”
Le parole dell'attaccante del Cagliari
Sarà uno scontro diretto, è vero, però allo stesso tempo abbiamo visto com’è andata con la Juve... Mi sento positivo, questa è la mia mentalità: approccio tutte le partite allo stesso modo, sia con una squadra di prima fascia sia con una che sta lottando per la salvezza. Ndour? Siamo stati insieme per poco, non ci sentiamo da un po’ ma c’è un bel rapporto. Vedremo dopo la gara
