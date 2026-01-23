Pisacane avverte i suoi: “Ecco l’errore da non commettere a Firenze”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari e prossimo avversario della Fiorentina in campionato, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla sfida di sabato:
Mi piace stare nel mezzo: se fossi risultatista, tradirei il gioco; se fossi giochista, tradirei la squadra, allenerei me stesso. È difficile vincere partite come quelle contro la Juve: ci sono ordine, spirito e sacrificio, ma poco contenuto qualitativo. Però una squadra come la nostra può raggiungere l'impossibile. Prediligo un calcio posizionale che abbraccia il relazionale: le due cose possono coesistere. E dobbiamo portare a casa punti, non complimenti. Un errore da non commettere a Firenze? Perdere l'attenzione. Dobbiamo fare una gara impeccabile
