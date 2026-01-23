Il mercato della Fiorentina si muove tra entrate e uscite, ma un punto fermo sembra essere stato stabilito dalla società per quanto riguarda la difesa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club viola ha deciso di blindare Luca Ranieri, nonostante il giocatore abbia vissuto settimane non semplici. Dopo aver perso la fascia di capitano e il posto fisso nelle gerarchie di Vanoli, il centrale era finito al centro di diverse voci di mercato, con la Lazio che aveva iniziato a muovere i primi passi per sondare il terreno. Tuttavia, la dirigenza gigliata ha risposto con un secco no, manifestando la chiara volontà di confermare il calciatore almeno fino al termine della stagione.

La scelta della società

Le uscite di Pablo Marì e Viti hanno sguarnito la difesa e in quel reparto la Fiorentina agirà sicuramente sul mercato. I nomi restano quelli didel Braga, Rugani e Coppola (su cui però è forte l'interesse di un), ma l'impressione è che si debba ancora affondare per il nome buono. Proprio in questa ottica, la decisione della società è quella di non vedere Ranieri, nonostante l'ex capitano si sia guardato intorno in queste settimane.

Inoltre, in Conference sarà possibile aggiungere soltanto tre nomi malgrado le cessioni di calciatori presenti nell'elenco siano già in numero superiore. Trattenere un elemento già integrato ed esperto come Ranieri eviterebbe quindi di dover sprecare uno di questi preziosi slot per un ulteriore sostituto, permettendo alla società di concentrare i cambi sugli acquisti necessari negli altri reparti. Per questi motivi la Fiorentina non ha intenzione di indebolire ulteriormente il reparto arretrato e ha comunicato al giocatore che una sua cessione a gennaio non è attualmente in programma.