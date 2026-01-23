La Nazione ha fatto un ritratto di Joseph Commisso, figlio di Rocco. Al funerale del presidente della Fiorentina è apparso radicalmente cambiato rispetto al passato:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Joseph Commisso molto più maturo. Può essere lui il presidente?”
La Nazione
Nazione: “Joseph Commisso molto più maturo. Può essere lui il presidente?”
"Può essere lui il nuovo presidente? Già virale un montaggio che lo ritrae in balaustra al posto di Vittorio Cecchi Gori. C'è chi ancora non si fida"
In tanti hanno fatto fatica a riconoscerlo. Oggettivamente diverso, nell'aspetto e nella postura. Il Joseph Commisso che Firenze conosceva non esiste più. Lasciò la città subito dopo l'emergenza Covid per fare rientro nel New Jersey. Da li di lui non si ebbe più notizia. Se non qualche condivisione social. La lettera che Joseph ha scritto e letto per il padre Rocco durante il funerale di mercoledì ha toccato e colpito anche i tifosi della Fiorentina. Fermo nella lettura, lucido, maturo, consapevole. Linguaggio del corpo opposto a quello della prima versione fiorentina. E piaciuto il nuovo Joseph, eccome. Tanto che sui sociali tifosi viola hanno già aperto il dibattito. Può essere lui il nuovo presidente? Già virale un montaggio che lo ritrae in balaustra al posto di Vittorio Cecchi Gori. C'è chi ancora non si fida. Altri invece hanno apprezzato moltissimo quell'immagine pulita rimbalzata da News York. Quel che sarà lo vedremo. Di certo Firenze conoscerà un Joseph Commisso diverso. Completamente nuovo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA