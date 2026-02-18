Non solo notizie che vengono da quotidiani e web, Violanews ha una ricca produzione di esclusive. Tutti i giorni proponiamo ai nostri lettori notizie, interviste e approfondimenti curati dalla nostra redazione o da opinionisti in esclusiva. Non mancano i video che i nostri inviati producono nelle varie manifestazioni a cui partecipiamo. Gli approfondimenti sul mondo della Fiorentina sono il pane quotidiano fra le esclusive di Violanews: per questo di avvaliamo di firme prestigiose che compongono il nostro parco opinionisti. Anche la nostra redazione propone giorno dopo giorno il punto di vista di Violanews sugli argomenti caldi di casa Fiorentina cercando sempre eventualmente una critica costruttiva. Particolare importanza rivestono i nostri sondaggi che servono per dare modo ai lettori di far conoscere la propria opinione. Fra i sondaggi riveste particolare importanza il Gran Premio Violanews che da tanti anni premia il giocatore viola più meritevole. A votare sono i tifosi e i giornalisti che seguono la Fiorentina.