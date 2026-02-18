Comuzzo ha lasciato il ritiro di Teddington: tutto fatto col Torino
Il difensore viola saluta, almeno momentaneamente, per vestirsi di granata: ricapitoliamo formula e cifre
Il difensore viola saluta, almeno momentaneamente, per vestirsi di granata: ricapitoliamo formula e cifre
Violanews.com, il sito di riferimento per tutti i tifosi viola, è finalmente più vicino ai suoi utenti. Grazie alla rinnovata Web App, rilasciata dai nostri sviluppatori e pensata appositamente per…
La Fiorentina cerca sempre un terzino destro da affiancare a Alex Jimenez e nelle ultime ore il club viola sta accelerando per Joao Mario. La Juventus apre al prestito dell'esterno, arrivato un anno…
La posizione di Moise Kean è uno dei temi di mercato in casa Fiorentina. L'interesse del Como ha riacceso i riflettori sull'ex centravanti della Juventus. La sua permanenza non è scontata questa…
Gabriele Giusto, difensore centrale 2008 della Fiorentina, saluta il club gigliato. Il giovane viola, infatti, è pronto ad approdare a titolo definitivo alla Virtus Entella. Giusto farà parte, dunque,…
Smaltita la delusione per il mancato rinnovo di Zeki Celik, soffiato alla Roma dalla Juventus, il club giallorosso è ufficialmente alla ricerca di un esterno destro per la stagione che segna il…
Il prossimo colpo potrebbe davvero essere Inao Oulai. La Fiorentina ha puntato il mirino con forza sul centrocampista del Trabzonspor, protagonista al Mondiale con la Costa d'Avorio. E dopo un…
Nello staff di Fabio Grosso c'è anche l'ex viola Raffaele Longo, come annunciato dalla Fiorentina. Un nome che riporta alla memoria la stagione della C2, ma che è diventato noto anche ai più giovani…
Non solo Martinelli. La Fiorentina piazza un altro giovane portiere in prestito. Pietro Leonardelli, ormai ex estremo difensore della Primavera, andrà a farsi le "ossa" in Serie C. A lui si erano…
Manca sempre meno alla presentazione delle nuove maglie della Fiorentina, ma la campagna pubblicitaria è già partita. Il nostro Lorenzo Castellani interpreta il tutto in una delle sue vignette
Edon Zhegrova è uno dei tanti nomi accostati alla Fiorentina in questi primi giorni di mercato. Fabio Paratici è alla ricerca di esterni per il 4-3-3 di Fabio Grosso e l’attaccante kosovaro, per…
C'è anche Adam Obert del Cagliari nella lista dei calciatori monitorati dalla Fiorentina. E' una delle opportunità per i viola, che come raccolto da Nicolò Schira per il momento non hanno ancora…
Si concluderà venerdì la settima stagione dell'era Commisso e, visto quanto è stata complicata, verrebbe semplice tirare in ballo "la crisi del settimo anno". Avete presente? Nelle coppie il settimo…
Vi spieghiamo perchè la Fiorentina pensa (anche) a De Rossi
Spunta il nome di Lorenzo Lucca per l'attacco del futuro della Fiorentina. Il centravanti classe 2000 era stato accostato ai viola già negli anni passati e, secondo la Gazzetta dello Sport di oggi,…
Lautaro (16), Thuram (13), Douvikas e Paz (12), Malen (11). Questa è la classifica dei capocannonieri di questa Serie A, tutto normale, se non fosse che uno di questi 5 nomi è arrivato nel mercato di…
I primi spifferi che arrivavano da Roma nei giorni scorsi abbiamo scelto di ignorarli. Poi qualche voce un po' più "autorevole" è iniziata a rimbalzare ieri e infine ci ha messo il carico Gianluca Di…
Jesus Gil Manzano, arbitro di 42 anni, spagnolo, lo avrei preferito all’andata: la Fiorentina non è stata tutelata. Manzano è un arbitro di grandissima esperienza internazionale: anche in questa…
Conosci la storia della Fiorentina, i grandi momenti e gli indimenticabili giocatori che hanno vestito la maglia gigliata? Questa è la tua occasione per poter mettere alla prova la tua conoscenza…
L'Italia Under 21 vince per 4 a 0 contro la Macedonia e vola a 18 punti prima nella classifica del Girone E valido per le qualificazione dell'Europe Under 21, in attesa della Polonia. Noi di…
E se vi dicessi che, forse, Cher Ndour è uno degli acquisti più azzeccati delle ultime sessioni di mercato? Lo so, non è diventato un fenomeno perchè ha segnato un gol all'Inter, ma il ragionamento è…
Andrea Colombo 35 anni della sezione di Como torna a dirigere la Fiorentina questa sera al Franchi. Quella odierna è la sua 13 esima gara in A di questa stagione e la quarta volta in stagione a…
Robin Gosens ha lasciato il campo all'81' di Cremonese-Fiorentina dopo un brutto scontro di gioco che ha visto il tedesco colpire il palo della porta difesa da De Gea. Per l'ex Atalanta si è trattato…
La notizia di questa mattina in casa Cremonese è ma nancata convocazione di Jamie Vardy. L'ex Leicester sarà out, e quindi Davide Nicola punterà su una coppia che ben conosce, quella formata da Milan…
Un giorno alla sfida-salvezza, nonché crocevia della stagione viola, tra Fiorentina e Cremonese. Un giorno nel quale dovranno essere sciolti soprattutto dei nodi importanti per quanto riguarda la…