Viola News

Esclusive

Non solo notizie che vengono da quotidiani e web, Violanews ha una ricca produzione di esclusive. Tutti i giorni proponiamo ai nostri lettori notizie, interviste e approfondimenti curati dalla nostra redazione o da opinionisti in esclusiva. Non mancano i video che i nostri inviati producono nelle varie manifestazioni a cui partecipiamo. Gli approfondimenti sul mondo della Fiorentina sono il pane quotidiano fra le esclusive di Violanews: per questo di avvaliamo di firme prestigiose che compongono il nostro parco opinionisti. Anche la nostra redazione propone giorno dopo giorno il punto di vista di Violanews sugli argomenti caldi di casa Fiorentina cercando sempre eventualmente una critica costruttiva. Particolare importanza rivestono i nostri sondaggi che servono per dare modo ai lettori di far conoscere la propria opinione. Fra i sondaggi riveste particolare importanza il Gran Premio Violanews che da tanti anni premia il giocatore viola più meritevole. A votare sono i tifosi e i giornalisti che seguono la Fiorentina.
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Ecco come ricevere le notifiche di Violanews

R. VN

Violanews.com, il sito di riferimento per tutti i tifosi viola, è finalmente più vicino ai suoi utenti. Grazie alla rinnovata Web App, rilasciata dai nostri sviluppatori e pensata appositamente per…

Inao Oulai

VN - Accordo più vicino per Oulai. Cosa manca per chiudere

S. Bargellini

Il prossimo colpo potrebbe davvero essere Inao Oulai. La Fiorentina ha puntato il mirino con forza sul centrocampista del Trabzonspor, protagonista al Mondiale con la Costa d'Avorio. E dopo un…

Vignette Viola (1)

Le magliette belline, ma per Boboli... Ridiamoci su!

R. VN

Manca sempre meno alla presentazione delle nuove maglie della Fiorentina, ma la campagna pubblicitaria è già partita. Il nostro Lorenzo Castellani interpreta il tutto in una delle sue vignette

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VN - La Fiorentina monitora Obert per la fascia sinistra

N. Schira

C'è anche Adam Obert del Cagliari nella lista dei calciatori monitorati dalla Fiorentina. E' una delle opportunità per i viola, che come raccolto da Nicolò Schira per il momento non hanno ancora…

Andrea Colombo

Fiorentina-Inter, dirige Colombo: grande empatia e dialogo

S. Pagnini

Andrea Colombo 35 anni della sezione di Como torna a dirigere la Fiorentina questa sera al Franchi. Quella odierna è la sua 13 esima gara in A di questa stagione e la quarta volta in stagione a…