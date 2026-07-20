30 milioni e 61 euro. Niente stranezze, la storia del curioso prezzo di Oulai

30 milioni e 61 euro per Oulai alla Fiorentina: la spiegazione del curioso prezzo legato al prefisso e al simbolo storico di Trebisonda.

Filippo Caroli Redattore 20 luglio 2026 (modifica il 20 luglio 2026 | 17:22)

C'è una ragione precisa dietro al prezzo di trasferimento che la Fiorentina ha riconosciuto al Trabzonspor per Christ Inao Oulai. 30 milioni e 61 euro bonus compresi, questa la cifra con cui l'ivoriano è arrivato a Firenze. Ecco appunto, e quei 61 euro? Non sono un errore né una marca da bollo: sono un dettaglio tutt'altro che casuale. Il numero 61, infatti, è ricorrente quando c'è di mezzo il Trabzonspor. E a darci una mano è stato il giornalista turco Kerem Semizoglu.

Il motivo è semplice: 61 è il codice automobilistico della provincia di Trebisonda, l'equivalente della sigla identificativa del territorio. Da decenni è diventato un elemento identitario per i suoi abitanti e, soprattutto, per i tifosi del Trabzonspor. In città il 61 compare ovunque: nei numeri di telefono, nei PIN, nelle targhe personalizzate e in qualsiasi occasione in cui sia possibile inserirlo. Per chi è nato a Trebisonda, è molto più di un numero.

Anche il club, dal canto suo, non poteva non coltivare questa tradizione. La maglia numero 61, infatti, non viene assegnata a un calciatore qualsiasi, ma è generalmente riservata ai prodotti del vivaio che riescono ad affermarsi in prima squadra o a figure diventate simbolo della storia del Trabzonspor.

Non è nemmeno la prima volta che il club inserisce il 61 in iniziative ufficiali. Nel 2019, ad esempio, durante la presentazione dei nuovi acquisti Daniel Sturridge e Alexander Sorloth, ai due venne chiesto, come gesto simbolico, di acquistare rispettivamente 61 e 161 maglie del Trabzonspor.

C'è poi un'altra curiosità che rende il 61 ancora più speciale agli occhi dei tifosi. Il 1461 è infatti l'anno in cui l'Impero Ottomano conquistò l'Impero di Trebisonda, un evento che segnò profondamente la storia della regione. Anche in quella data ricompare il "61", una coincidenza storica che gli abitanti di Trebisonda amano ricordare e che ha contribuito ad alimentare il fascino di un numero diventato ormai parte integrante dell'identità della città e del suo club.