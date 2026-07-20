La Fiorentina si prepara a salutare, a titolo definitivo, un altro suo calciatore. Dopo le varie esperienze in prestito in Serie B con Frosinone e Carrarese, l'esterno classe 2003, Filippo Distefano, è pronto a vestire la maglia dell'Empoli. Questa volta, però, in via definitiva.
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VN – Distefano ad Empoli, ci siamo. E lo segue in prestito un giovane viola
Due viola pronti a restare in Toscana, ma vestendo la maglia dell'Empoli: Distefano in via definitiva, mentre un altro giovane in prestito
Azzurri che si preparano ad abbracciare un altro giovane viola, ossia il mediano classe 2006, Lapo Deli, nella passata stagione campione e protagonista con la Primavera della Fiorentina nella vittoria del campionato. Calciatore che, tra le altre cose, tutta questa prima settimana di ritiro si è allenato al Viola Park con la prima squadra. Lui però, a differenza di Distefano, partirà in prestito.
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