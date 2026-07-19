Calciomercato Serie A: Leao blocca il Milan, in due su Vicario (ma i soldi?)

È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, le trattative più calde in Serie A

Redazione VN 19 luglio - 22:52

Intro — È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, preludio alla stagione 2026/27: dal 29 giugno al 1 settembre i club di Serie A possono operare in entrambe le direzioni, entrata e uscita, allo scopo di rinforzare i rispettivi organici in base ai dettami degli allenatori, vecchi o nuovi.

Se da una parte Violanews segue minuto per minuto le trattative della Fiorentina, vogliamo anche offrirvi una panoramica quotidiana delle notizie più importanti relative alle altre squadre del massimo campionato italiano: acquisti, cessioni, piste che si scaldano o che perdono quota, ecco le top news di mercato di oggi.

L'Inter rilancia per Spence — E' finito con il terzo posto dell'Inghilterra il Mondiale di Djed Spence, che lo ha consacrato come uno degli esterni più completi della competizione. Adesso l'Inter lo vuole per sostituire Dumfries. Se non ci saranno rialzi imprevisti di prezzo legati all'exploit nordarmericano allora i nerazzurri potrebbero davvero affondare il colpo. Per l'inglese sono stati "appaltati" 35 milioni di euro, una cifra a metà tra i 50 chiesti per Palestra e i 25 investiti per Khalaili prima che l'affare saltasse. Sono ore di prudenza, ma si pensa anche alle alternative: Vanderson del Monaco, l'olandese classe 2006 Read del Feyenoord, passando per l’eterno Molina dell’Atletico e il più difensivo e caro Doué. E resiste l'eterno Perisic.

Leao blocca il mercato del Milan — Non c'è pace per Rafael Leao. L'esterno portoghese che aveva chiesto la cessione, non ha mercato e nessuno sembra intenzionato a mettere mano al portafogli per tirare fuori i 60 milioni che chiede il Milan. Le uniche richieste per il numero 10 rossonero possono arrivare dall'Aston Villa, fresco di cessione record di Rogers al Chelsea, oppure in mercati "secondari" come Turchia e Arabia Saudita. Senza il suo addio, difficilmente il Diavolo riuscirà a portare avanti le trattative per Karetsas (il Genk chiede 40 milioni): solo con liquidità può entrare in corsa per il greco.

Si sblocca Zaniolo, domani torna con l'Udinese — Tutto risolto tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese. Dopo giorni di tira e molla per il mancato accordo sul rinnovo di contratto, l'ex viola va verso il rientro in gruppo già nella giornata di domani dopo l'assenza dei giorni scorsi. La questione si era incentrata soprattutto sull'adeguamento dello stipendio promesso al momento dell'arrivo a Udine, promessa finora mancata dal club friulano. Intanto, il Milan e le altre società interessate restano alla finestra.

Vicario, sorpasso Napoli sulla Juve? — In attesa che si sblocchi il mercato, il Napoli pensa al sorpasso sulla Juventus per Guglielmo Vicario. Prima però il club azzurro deve fare cassa e sfoltire la rosa extralarge che De Laurentiis ha messo a disposizione di Allegri, e uno dei candidati alla cessione è Vanja Milinkovic-Savic, che ha mercato e potrebbe portare un po' di soldini sotto il Vesuvio. Con l'addio del serbo, ADL potrà tornare alla carica per Vicario e fare lo sgarbo ai bianconeri che monitorano la situazione da mesi.