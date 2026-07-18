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Tegola Juventus, infortunio all’esordio per Ekhator: è stato appena pagato 18 mln

Tegola Juventus, infortunio all’esordio per Ekhator: è stato appena pagato 18 mln - immagine 1
Le condizioni del giovane attaccante della Juventus, Ekhator: nuovo acquisto del mercato estivo bianconero
Redazione VN

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Jeff Ekhator alla Juventus. L’attaccante classe 2006, acquistato in estate dal Genoa per 16 milioni di euro più 2 di bonus, è stato costretto a lasciare il campo dopo appena trenta minuti nell’amichevole contro il Basilea.

Il giovane centravanti ha accusato un problema muscolare alla coscia destra dopo un contrasto di gioco, uscendo durante l’intervallo con una borsa del ghiaccio applicata sulla gamba dolorante.

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