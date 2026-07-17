Calciomercato Serie A, le ultime: Spalletti apre a Vlahovic, Ederson rinnova

Tutte le ultime notizie di calciomercato in Serie A che hanno caratterizzato la giornata di oggi

Redazione VN 17 luglio - 22:35

Intro — È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, preludio alla stagione 2026/27: dal 29 giugno al 1 settembre i club di Serie A possono operare in entrambe le direzioni, entrata e uscita, allo scopo di rinforzare i rispettivi organici in base ai dettami degli allenatori, vecchi o nuovi.

Se da una parte Violanews segue minuto per minuto le trattative della Fiorentina, vogliamo anche offrirvi una panoramica quotidiana delle notizie più importanti relative alle altre squadre del massimo campionato italiano: acquisti, cessioni, piste che si scaldano o che perdono quota, ecco le top news di mercato di oggi.

Vlahovic, Spalletti lo chiama? — "Lui sa quello che penso. Le porte sono aperte, basta citofonare": così Luciano Spalletti ha aperto al ritorno di Dusan Vlahovic in bianconero. In conferenza stampa il tecnico della Juventus ha parlato del centravanti serbo confermando però che ancora l'accordo è ancora lontano. "Ci sono anche gli aspetti economici che non spettano a me" ha detto l'ex ct, visto che per ora il serbo non ha mai aperto alla proposta di rinnovo bianconera. Ma se lo facesse diventerebbe la prima scelta. Nel frattempo Carnevali continua a trattare per Kolo Muani.

Como-Chelsea, stallo per Chalobah — C'è ancora distanza tra Chelsea e Como per Trevor Chalobah. I biancoblù hanno già trovato un accordo sull'ingaggio, mentre resta ancora da raggiungere quello tra club. La distanza è di 5 milioni sulla parte fissa e di altri 5 sui bonus. Continuano i contatti per arrivare all'intesa sulla cifra finale e avere l'ok definitivo per la chiusura della trattativa. Operazione complessa, da 30 milioni.

Ederson, dalla cessione al rinnovo con l'Atalanta — È in chiusura l'accordo per il rinnovo di Ederson con l'Atalanta. Dopo la mancata cessione al Manchester United, con il centrocampista che non aveva superato le visite mediche con i Red Devils, la squadra bergamasca aveva subito avanzato una proposta importante al giocatore. Il club, infatti, è sempre rimasto fiducioso della permanenza del brasiliano. Pronto un nuovo contratto quinquennale per Ederson, arrivato a Bergamo nel 2022.

Traoré di nuovo in Serie A — Hamed Junior Traoré ritorna in Serie A e lo fa con la maglia del Genoa. I rossoblù hanno infatti comunicato di aver acquistato dal Marsiglia a titolo temporaneo con opzione di riscatto il classe 2000 ex Empoli, Napoli e Sassuolo. Dopo anni complicati, condizionati da numerosi infortuni, il centrocampista proverà a riscattarsi nel campionato dove tutto è iniziato. "E’ un piacere tornare in Italia e ringrazio il Genoa per la chance", ha detto Traoré.