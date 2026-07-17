Dal Brasile: “Frenata Valentini-Gremio. L’argentino deve abbassare le pretese”

Nicolas Valentini vede allontanarsi il Gremio. Secondo i media brasiliani, il club frena per le richieste d'ingaggio eccessive

Redazione VN 17 luglio 2026 (modifica il 17 luglio 2026 | 19:26)

Nuovi e importanti aggiornamenti sul fronte cessioni in casa Fiorentina. Il futuro di Nicolas Valentini si tinge improvvisamente di giallo: il difensore argentino, nel mirino del Gremio, ha visto subire un brusco rallentamento nella trattativa che lo avrebbe dovuto portare in Brasile.

A rivelarlo è il portale brasiliano Gaucha Esportes, secondo cui il club di Porto Alegre avrebbe momentaneamente interrotto le trattativea causa delle pretese economiche del centrale ex Boca Juniors.

Il nodo ingaggio blocca il prestito — La dirigenza del Gremio ha infatti ritenuto eccessive le richieste salariali avanzate dall'entourage del difensore viola. L'operazione, impostata sulla base di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, non è da considerarsi completamente saltata, ma per arrivare alla fumata bianca sarà tassativo un passo indietro da parte dell'argentino, che dovrà necessariamente abbassare le proprie pretese sull'ingaggio.

Ottimi rapporti tra i club, ma il Gremio deve tagliare — L'unico fattore che tiene ancora in piedi il filo diretto è l'eccellente canale diplomatico tra le due società: i rapporti tra Fiorentina e Gremio sono infatti ottimi, consolidati proprio di recente dopo il trasferimento di Viery a Firenze.

Tuttavia, il club brasiliano ha paletti rigidissimi da rispettare: la società ha la stringente necessità di ridurre il proprio monte ingaggi entro la fine dell'anno. Per questo motivo, parallelamente alla situazione Valentini, la dirigenza di Porto Alegre sta già valutando altre possibilità low-cost sul mercato che siano perfettamente compatibili con le attuali e limitate risorse finanziarie del club.