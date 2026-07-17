Non solo Sassuolo per Sohm: lo svizzero della Fiorentina piace a una neopromossa

Simon Sohm è pronto a lasciare nuovamente la Fiorentina: il centrocampista svizzero è un obiettivo concreto del Venezia

Redazione VN 17 luglio 2026 (modifica il 17 luglio 2026 | 16:36)

Con il mercato che entra decisamente nel vivo, in casa Fiorentina si lavora molto anche sul fronte uscite. Uno dei nomi caldi in partenza è quello di Simon Sohm. Il centrocampista svizzero classe 2001, rientrato al Viola Park dopo i sei mesi in prestito al Bologna (che ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto), è diventato un obiettivo concreto per due club: il Venezia e il Sassuolo.

Il Venezia cerca il dopo-Doumbia — I lagunari sono tra le società più attive in questa fase e, dopo aver praticamente blindato l'attacco con l'arrivo di Akor Adams dal Siviglia, hanno la necessità assoluta di ridisegnare la mediana. La partenza di Issa Doumbia, volato a Lisbona sponda Sporting, ha lasciato un vuoto a centrocampo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nuova Venezia, gli occhi della dirigenza arancioneroverde si sono posati proprio su Sohm, ritenuto il profilo ideale per fisicità e dinamismo.

L'ombra del Sassuolo e l'intreccio Thorstvedt — La corsa allo svizzero, tuttavia, non è affatto solitaria. Sul giocatore è forte l'interesse del Sassuolo. I neroverdi hanno già aperto un canale di dialogo molto fitto con la Fiorentina, nato dalla forte volontà del club viola di assicurarsi il nazionale norvegese Kristian Thorstvedt.

Nell'ambito di questa trattativa, Sohm è diventato una delle contropartite tecniche particolarmente gradite al Sassuolo e al suo nuovo allenatore, l'ex viola Alberto Aquilani. Il tecnico neroverde ha inserito il nome dell'elvetico in una shortlist di preferenze che comprende anche Giovanni Fabbian e Marco Brescianini.

Si profila quindi un vero e proprio duello di mercato: il Venezia spinge per averlo come pilastro della mediana, mentre il Sassuolo potrebbe inserirlo nell'operazione che porterebbe Thorstvedt a Firenze. Nei prossimi giorni la Fiorentina valuterà la formula migliore per far partire lo svizzero.