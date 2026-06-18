Catanzaro, dopo Aquilani anche il nuovo tecnico sarà un ex viola. Lo manda Italiano

Dopo la cavalcata fino alla finale playoff di Serie B con Alberto Aquilani , il Catanzaro ha scelto il tecnico che guiderà la squadra nella stagione 2026/27. Come riporta Calciocatanzaro.it, dopo aver sondato e valutato diversi profili, tra cui Daniele Galloppa ha virato su Marco Turati, reduce dall'avventura positiva al Siracusa.

Classe '82, ex difensore, Turati è stato per molti anni collaboratore tecnico di Vincenzo Italiano prima di intraprendere la carriera da "solista" in panchina. Prima con lo Spezia, poi tre anni in viola, è stato uno dei fedelissimi all'interno dello staff dell'ex tecnico, che dal 2021 al 2024 ha guidato la Fiorentina. Nell'esperienza al Siracusa ha prima vinto un campionato di Serie D, prima di una stagione difficilissima in C partendo da -11 senza riuscire ad evitare la retrocessione. A lui erano interessate anche Empoli, Spezia e Atalanta Under 23.