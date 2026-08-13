Una Fiorentina da dieci che insegue il colpo numero dieci. Fabio Paratici non ha ancora archiviato il nono acquisto della pazza estate viola, l'attaccante Mateo Pellegrino (prelevato dal Parma), eppure è già proiettato al futuro, per regalare a Fabio Grosso un centrocampista che completi la rivoluzione. Il nome è sempre lo stesso, Kristian Thorstvedt, mediano norvegese che il nuovo tecnico della Fiorentina ha avuto al Sassuolo e che vorrebbe riallenare a Firenze. Il corteggiamento è iniziato tempo fa ma la passione non si è ancora spenta, sebbene nel frattempo siano arrivati altri centrocampisti in viola, da Atta a Oulai.

Pellegrino è il nono acquisto di una campagna estiva sorprendente, il decimo potrebbe essere Thorstvedt, per cui ci sono già stati diversi contatti, sia col Sassuolo sia con l'agente del centrocampista, Luca Ariatti. Con Grosso il norvegese ha fatto un'ottima stagione in A dopo i problemi fisici avuti l'anno precedente in B. Il tecnico lo considera la pedina giusta per completare la mediana. Naturalmente servirà un'uscita e gli indiziati principali sono Marco Brescianini e Giovanni Fabbian. Thorstvedt ha già dato il suo ok a trasferirsi a Firenze ma serve raggiungere l'intesa tra i due club. Il Sassuolo ha fissato il prezzo sui 15 milioni e non vorrebbe inserire contropartite nella trattativa, la Fiorentina invece punta a uno scambio per limitare al minimo la cifra da sborsare.

Si è parlato di Niccolò Fortini, considerato in uscita perché col contratto in scadenza nel 2027 (la trattativa per il rinnovo si è arenata da tempo) ma la Viola non si schioda dalla valutazione di 10 milioni ed è disposta a perderlo a zero tra un anno piuttosto che lasciarlo partire per meno. Altre contropartite di cui si è parlato sono Fabbian (che piace anche a Bologna e Lazio) e Brescianini. I colloqui proseguono, anche se bisogna stare attenti alla concorrenza del Besiktas dell'ex Vincenzo Italiano, che dopo aver preso Vlahovic pare abbia messo nel mirino la mezzala norvegese. Intanto domani la Fiorentina debutterà in Coppa Italia nella sfida calinga contro il Benevento. Per il decimo affondo c'è ancora tempo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.