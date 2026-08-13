La Fiorentina continua a fare i conti con gli esuberi. Nonostante fossero considerati tra i primi giocatori destinati a lasciare Firenze, a poco più di due settimane dalla chiusura del mercato Nzola, Sottil e Barak sono ancora al Viola Park. Una situazione complicata anche dal peso degli ingaggi: Nzola e Barak percepiscono circa 1,5 milioni netti a stagione, mentre Sottil guadagna poco meno di un milione.

Nel frattempo Paratici porta avanti la rivoluzione dell’attacco: Mateo Pellegrino è pronto a prendere il posto di Roberto Piccoli. L'argentino arriverà dal Parma per circa 25 milioni di euro bonus compresi, mentre Piccoli è diretto al Bologna con la formula del prestito oneroso da 2 milioni, obbligo di riscatto da altri 18 in caso di salvezza e 10% sulla futura rivendita. Entrambi dovrebbero sottoporsi oggi alle visite mediche.

Più difficile, invece, trovare una sistemazione ai tre giocatori rimasti fuori dal progetto di Fabio Grosso fin dall'inizio del raduno. Il Sassuolo non ha manifestato interesse per Nzola dopo il prestito chiuso con un gol in 14 presenze, così come il Lecce non si è più mosso per Sottil, autore di una rete in 21 gare. Per Barak, invece, il trasferimento all’Apoel Nicosia è saltato per questioni fiscali. Toccherà quindi alla Fiorentina trovare una soluzione nelle ultime settimane di mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.