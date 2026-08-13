La dirigenza viola lavora inoltre per individuare un nuovo profilo per la fascia sinistra
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Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione del terzino sinistro. La dirigenza viola lavora inoltre per individuare un nuovo profilo per la fascia sinistra.
Ad oggi il reparto è coperto dal solo Valdepenas e può eventualmente essere integrato da Luca Ranieri o Viery adattato. Pure da Joao Mario a piede invertito. Ma si tratterebbe di soluzioni tampone.
Manca il sostituto di ruolo dell’ex Real, ecco perché le strategie prevedono un altro innesto in quella zona del campo. Prima di tutto, però, il club farà il possibile per alleggerire numericamente la rosa.
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