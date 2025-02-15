Tra Firenze e Roma: chi è Lorenzo Paratici, il figlio "d'arte" che brucia le tappe R. VN Redazione VN 18 aprile - 17:20 18 aprile

Lorenzo Paratici è uno di quei nomi destinati a farsi largo nel calcio italiano. Classe 2008 e attaccante della Roma, sta bruciando le tappe tra Under 18 e Primavera a suon di gol e prestazioni…