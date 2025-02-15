Viola News

Gossip e curiosità

Radio Bruno, Pentasport

Fiorentina: il fioretto di Radio Bruno in caso di salvezza

R. VN

La salvezza della Fiorentina è purtroppo ancora lontana, ma la fede dei tifosi rimane incrollabile: per questo motivo il Pentasport di Radio Bruno ha lanciato il “fioretto viola”: se la squadra…

Uccello del paradiso - 3

Fiorentina come una Strelitzia il fiore con ali

R. VN

di Erik Vincenti Zakhia No. Strelitzia non è il nome di un nuovo giocatore che la Fiorentina segue, anche se suona un po' come Strefezza. Strelitzia è il nome botanico dell'uccello del paradiso,…