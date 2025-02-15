Giorno dopo giorno, stanno venendo a galla sempre più notizie su questi party con escort di lusso per i calciatori. Secondo quanto raccolto da La Repubblica, i protagonisti sono Deborah Ronchi e…
Gossip e curiosità
Tra Firenze e Roma: chi è Lorenzo Paratici, il figlio "d'arte" che brucia le tappe
Lorenzo Paratici è uno di quei nomi destinati a farsi largo nel calcio italiano. Classe 2008 e attaccante della Roma, sta bruciando le tappe tra Under 18 e Primavera a suon di gol e prestazioni…
Kean: "I giovani credano in se stessi, nessuno lo farà per loro. Carico per i playoff"
Non solo calcio e musica: Moise Kean si conferma protagonista anche fuori dal rettangolo verde. Il centravanti della Fiorentina è stato l'ambasciatore d'eccezione a Milano per l'inaugurazione del…
Sanremo, Conti e Curreri "fratelli di fede": il siparietto viola sul palco
In questi giorni le manifestazioni d'amore di Carlo Conti verso la Fiorentina non sono mancate. Stasera al conduttore di Sanremo si è aggiunto un altro grande cuore viola. Durante la serata delle…
"Fiorentina, niente rigori!": Conti trema per la Conference e la Pausini lo punge
Nemmeno la macchina organizzativa del Festival di Sanremo riesce a distogliere il pensiero di Carlo Conti dalla sua Fiorentina. In una sala stampa RAI già in fermento per la prima serata, il direttore…
Fabbri da sogno: 22,50 metri! Nessuno come il tifoso viola nel 2026
Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulle Olimpiadi Invernali, c'è un cuore viola che batte fortissimo dall'altra parte del globo e che ha appena firmato un'impresa leggendaria. Leonardo Fabbri,…
Fiorentina: il fioretto di Radio Bruno in caso di salvezza
La salvezza della Fiorentina è purtroppo ancora lontana, ma la fede dei tifosi rimane incrollabile: per questo motivo il Pentasport di Radio Bruno ha lanciato il “fioretto viola”: se la squadra…
Trevisani consiglia Stankovic jr: "Gli farei fare un anno alla Fiorentina"
Figlio di Dejan e fratello di Filip, Aleksandar Stankovic sta disputando un'annata da protagonista al Bruges. Il classe 2005 è un centrocampista, come l'illustre padre e l'Inter, dopo averlo ceduto la…
"Non sei il benvenuto a Firenze". Jacopo Madau si è scagliato così contro il nuovo acquisto dei viola Manor Solomon. Il segretario provinciale di Sinistra Italiana e assessore alla cultura a Sesto…
Fiorentina come una Strelitzia il fiore con ali
di Erik Vincenti Zakhia No. Strelitzia non è il nome di un nuovo giocatore che la Fiorentina segue, anche se suona un po' come Strefezza. Strelitzia è il nome botanico dell'uccello del paradiso,…
Il Barcellona si tinge di... viola? Il possibile omaggio dei catalani a Kobe Bryant
Non è un mistero che il viola sia il colore della nobiltà e dell'eleganza, ma vederlo addosso a una delle squadre più iconiche del mondo fa sempre un certo effetto. Secondo le ultime indiscrezioni…
FOTO - Piccoli cuore d'oro: regala doni a tutti bimbi ricoverati al Meyer
Non solo i ragazzi della Curva Fiesole, ma anche Roberto Piccoli è stato protagonista questo pomeriggio di un gesto molto importante. Ha chiamato i dirigenti del Meyer per sapere quanti bambini…
Per Luciano Spalletti quella di ieri era una gara diversa dalle altre. Il tecnico di Certaldo ha un rapporto particolare con Firenze, e con la Fiorentina. La squadra del suo cuore, che però non ha mai…
Cobolli, il retroscena sul giorno del malore di Bove: "Ho avuto un crollo"
In un'intervista doppia a GQ hanno parlato i due amici Flavio Cobolli, tennista italiano, ed Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina. Proprio il tennista ha raccontato di quanto seguisse il…
Il siparietto Dzeko-De Rossi: "Ero sicuro che mi avrebbe segnato" (VIDEO)
Edin Dzeko e Daniele De Rossi insieme hanno scritto grandi pagine nella storia della Roma. I due sono stati compagni per anni, ed hanno stretto una bella amicizia. Oggi si ritrovavano da avversari,…
D'Aversa e quella testata ad Henry nel 2024. Fu protagonista anche Pongracic
Era la stagione 2023/24 e al termine di un Lecce-Verona, scontro salvezza della 28ª giornata di Serie A, concluso con il risultato di 0-1. A passare in cronaca è l'infuocato post partita, con un…
Italiano poteva esserci già a Firenze. "L'accordo" con l'ospedale
Per Vincenzo Italiano Fiorentina-Bologna non è una gara come le altre. Il suo è un ritorno sempre atteso al Franchi, ma purtroppo il tecnico non è potuto essere presente, a causa di una polmonite, che…
Fiorentina, 2ª edizione del corso di formazione: ecco di cosa si tratta
Al via la 2ª edizione del corso di formazione in Sport Management, Sostenibilità e Sanità, promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con la società ACF Fiorentina. Le…
Fiorentina contro il Milan da ultima in classifica? Il rischio c'è
La Fiorentina prepara il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. La truppa di Stefano Pioli giocherà domani sera alle 20:45 contro il Milan a San Siro. La classifica dei viola fin qui lascia…
FOTO - In Bosnia un cartello inneggia a Kospo: "Benvenuto a casa"
E' stata un'estate intensa quella di Eman Kospo. Il classe 2007 ha salutato l'academy del Barcellona per diventare un nuovo calciatore della Fiorentina, guadagnandosi da subito un posto in prima…
Quando il tecnico del Polissya era il capitano avversario della Fiorentina in Europa
La Fiorentina tra sei giorni sfiderà gli ucraini del Polissya, nell'andata del playoff di Conference League. La partita si disputerà a Presov, in Slovacchia, “casa” temporanea del club ucraino. Il…
Pagelle viola: Guetta pareggia in extremis il duello con Marchini
Week end ad alta velocità per Bove: presente nel paddock di Imola
Questo per l'Autodromo di Imola è stato l'ultimo fine settimana in cui la Formula 1 è stata protagonista nel Santerno. Un evento storico per tuttà la città. La gara ha riservato tante sorprese, e le…
Convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze pieno di gioia per l'elezione come Papa del cardinale Prevost. Ai microfoni dell'ANSA, ha parlato padre Giuseppe Pagano. Molti i temi trattati,…
Corte di giustizia: respinto il ricorso di un'azienda tedesca contro De Gea
Il Tribunale generale dell'Unione europea (GCEU) ha respinto mercoledì il ricorso presentato dall'azienda tedesca di giocattoli Schmidt Spiele contro la registrazione di un marchio appartenente al…
La "Battaglia delle pagelle" tra Guetta e Marchini finisce... alla Pasticceria Magnolia
Ormai è diventato un momento cult del Luna Park Fiorentina, la trasmissione di grande successo di Radio Bruno in onda ogni giorno dalle 7 alle 9, condotta da Rocio Rodriguez e Giovanni Sardelli.
FOTO - Primo ostacolo per il Celje. Il pullman rimane fermo con la ganascia
Oggi per il Celje ai tratta di una giornata storica, una di quelle da segnare sul calendario. Il club sloveno viene al Franchi per cercare di ribaltare la sconfitta dell'andata. Nel club la…
Bove in Kings League? Una squadra ci ha provato davvero per lui
Un club di Kings League ci ha provato per Edoardo Bove. Come confidato su Controcalcio dallo stesso "Damiano Er Faina", noto influencer e presidente della squadra FC Caesar, il suo club avrebbe…
Sanremo, ecco a che ora arriverà Bove come ospite e chi presenterà
Pubblicata la scaletta della finale di questa sera di Sanremo. Come ospite, come già anticipato nei giorni scorsi, ci sarà anche il giocatore della Fiorentina Edoardo Bove, fortemente voluto da Carlo…